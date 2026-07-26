"Шүлгәнфест" дуҫтарын йыйҙы

Фестиваль күптән инде традицион сараға әйләнде: ул йыл һайын ике тапҡыр — ҡыш һәм йәй үткәрелә. Йәйгеһен айырыуса түҙемһеҙлек менән көтәләр, сөнки ул музей комплексының тыуған көнөнә — 9 июлгә тура килә. Быйыл байрам календарь буйынса бер аҙ күсте, әммә был уның йәмен бер ҙә кәметмәне.
«ШүлгәнFest»-тың төп маҡсаты — халыҡ уйындары, турнирҙар, оҫталыҡ дәрестәре һәм экскурсиялар аша ҡунаҡтарҙы башҡорттоң үҙенсәлекле мәҙәниәте менән таныштырыу. Һәм был йөҙ процентҡа тормошҡа аша! Бында һәр кем боронғо һөнәрҙәрҙе күреп кенә ҡалмай, үҙен дә һынап ҡарай, ҡурай һәм ҡумыҙ моңдарын ишетә, үҙен башҡорт мәҙәниәтенең бер өлөшө итеп тоя ала.
Спорт ярыштары айырыуса ҡыҙыу барҙы. Традицион йәйәнән атыу буйынса «Шүлгәнташ» кубогы һәм көрәш буйынса «Урал батыр» кубогы өсөн Әбйәлил, Архангел, Баймаҡ, Бөрйән, Дыуан, Ейәнсура, Ҡариҙел, Күгәрсен, Көйөргәҙе, Мәләүез, Стәрлебаш һәм Хәйбулла райондары, шулай уҡ Сибай, Өфө, Күмертау ҡалалары командалары ярышты.
Йәйәнән атыу турнирының абсолют еңеүсеһе булып Баймаҡтан Илфат Мырҙағалин танылды. Шәхси беренселектә ҡатын-ҡыҙҙар араһында Илнара Нурутҡолова (Бөрйән районы) һәм Миләүшә Хәлилова (Әбйәлил), ир-егеттәр араһында Ғәфүр Рахманғолов (Баймаҡ районы) һәм Сынбулат Юлбирҙин (Бөрйән районы) айырылып торҙо. Командалар иҫәбендә Баймаҡ районы уҡсылары еңеү яуланы.
«Урал батыр» кубогына көрәш буйынса милли көрәш турниры ла бик ҡыҙыҡлы булды. Йәш егеттәр араһында үҙ ауырлыҡ категорияларында Рамазан Суярембәтов, Вадим Кәримов, Таһир Тойғонов, Сәрүәр Аннаев, Айгиз Кинйәбаев, Ислам Суярембәтов, Дамир Насретдинов, Искәндәр Арыҫланов (Стәрлебаш районы), Айназ Хәлитов һәм Илдар Хәлитов (Мәләүез), Солтан Минибаев (Баймаҡ) еңеүселәр тип танылды. Ирҙәр араһында Арыҫлан Солтанбаев (Ейәнсура), Динар Латыпов һәм Эдуард Ишмурзин (Дыуан), Азамат Собханғолов (Стәрлебаш) иң көслөләр тип билдәләнде. Дөйөм алғанда, ярыштарҙың суперфиналын 500-ҙән ашыу тамашасы ҡараны.
Ойоштороусылар турнирҙарҙы үткәреүҙә ярҙам күрһәткәндәре өсөн Бөрйән районы хакимиәтенә, Башҡортостан Республикаһының «Көрәш» спорт федерацияһы төбәк йәмәғәт ойошмаһына (президенты Илдар Моратов), «Юлдаш» радиоһына һәм «Шүлгәнташ» кубогының алыштырғыһыҙ баш судьяһы Азамат Рысҡоловҡа рәхмәт белдерә.
Фестивалдең айырым бер бите булып һөнәрселәр йәрминкәһе торҙо. Быйыл унда Бөрйән һәм Әбйәлил райондарынан, Учалы, Өфө, Стәрлетамаҡ һәм Магнитогорск ҡалаларынан оҫталар ҡатнашты. Бында нимәләр генә юҡ ине! Күн, ағас һәм таштан эшләнгән әйберҙәр, ҡул эше биҙәүестәр, һаҡал-селтәрҙәр, традицион баш кейемдәре, сигеүле һәм милли орнаментлы кейемдәр, боронғо технологиялар буйынса үрелгән ҡамсылар, шулай уҡ һабын, уйынсыҡтар һәм үлән сәйҙәре.
Ләкин иң мөһиме — һөнәрселәр үҙ әйберҙәрен һатыу менән генә сикләнмәне. Улар оҫталыҡ серҙәре менән дә ихлас бүлеште: ҡунаҡтар күҙ алдында биҙәүестәр яһанылар, ҡурай һәм ҡумыҙҙа уйнарға өйрәттеләр. Һәр кем тере традицияға ҡағыла алды.
Оҫталарҙың үҙҙәре әйтеүенсә, «ШульганFest» улар өсөн мөһим майҙансыҡҡа әйләнгән. «Фестиваль тыуған республикабыҙҙың мәҙәниәте һәм тарихы менән танышҡан туристар өсөн дә, үҙебеҙҙе һәм тауарҙарыбыҙҙы күрһәтергә мөмкинлек алған оҫталар һәм эшҡыуарҙар өсөн дә берҙәй мөһим», — тип уртаҡлашты улар тәьҫораттары менән. Шуныһы иғтибарға лайыҡ: элек ойоштороусыларға оҫталарҙы саҡырырға тура килһә, хәҙер улар үҙҙәре фестивалдә ҡатнашыу мөмкинлеген әүҙем эҙләйҙәр.
Байрам амфитеатрҙа ҙур концерт менән тамамланды. Сәхнәгә Рәсүл Ҡарабулатов, Заһир Иҫәнсурин, Нарҡас Сиражетдинова, Нәжип Юлдашбаев, Азат Зиһаншин, «Дервиш-Хан» төркөмө һәм DJ Хан сыҡты. Концерт ике меңгә яҡын кешене йыйҙы — амфитеатр тулы ине!
Ҡатмарлы заманға ҡарамаҫтан, фестивалдең географияһы тараймәне. Шүлгәнташҡа Башҡортостандың күп кенә райондары һәм ҡалалары вәкилдәре, шулай уҡ Мәскәү, Екатеринбург, Силәбе, Ырымбур, Сорғот ҡалаларынан ҡунаҡтар килде. Фестиваль үҙенең бөтә Рәсәй кимәлендәге ваҡиға статусын раҫлай — юҡҡамы ни, 2023 йылда ул ваҡиға туризмы өлкәһендәге халыҡ-ара Russian Event Awards премияһында «Иң яҡшы этно-мәҙәни ваҡиға» номинацияһында лайыҡлы 3-сө урынды алды. Ә «Шүлгәнташ» музей комплексы үҙе шул уҡ йылда туристик ваҡиғалар үткәреү өсөн иң яҡшы музей-күргәҙмә майҙансығы булараҡ Гран-приға лайыҡ булды.
«Шүлгәнташ мәмерйәһе» музей-ҡурсаулығы директоры Фаузил Маликов байрамға йомғаҡ яһап, былай тине:
«Этнофестиваль туризм өлкәһендә танылған мәҙәни ваҡиғаларҙың береһенә әйләнде. Йәйге «ШульганFest» музейыбыҙҙың асылыу көнөнә — 9 июлгә арналған. Ләкин нәҡ шул көндө үткәреү һәр ваҡыт килеп сыҡмай, шуға күрә байрам йыл һайын июлдең төрлө көндәрендә уҙа. Ҡунаҡтарыбыҙ быны белә һәм алдан уҡ фестивалгә лә өлгөрөү, мәмерйәне лә ҡарау, бәлки, Ағиҙел буйлап ағып төшөү өсөн ҡасан килергә икәнен һорашалар. Спорт турнирҙары арҡаһында музей көрәшсе батырҙар һәм уҡсылар өсөн берләштереүсе майҙансыҡҡа әйләнде.
Беҙ бөгөн беҙҙең комплекс — ул ябай экспозиция ғына түгел, ә республиканың тарихын, мәҙәниәтен һәм хатта спортын алға этәреүсе күп функциялы киңлек булыуына шатбыҙ. Һөнәрселәрҙең хәҙер үҙҙәре беҙҙең менән бәйләнешкә сығыуы һәм фестивалдә ҡатнашыу мөмкинлеген ҡулдан ысҡындырмаҫҡа тырышыуы ҡыуаныслы. Музей күптәр өсөн үҙ, яҡын урынға әйләнде».
«ШүлгәнFest» — был тарих терелгән, спорт берләштергән, ә һөнәр ҡулдан-ҡулға тапшырылған байрам. Киләһе йылда ҡунаҡтар тағы ла күберәк буласағы хәҙер үк аңлашыла. Сөнки бында ҡабат-ҡабат килге килә!
Фото: "Шүлгәнташ Мәмерйәһе" тарихи-мәҙәни музей-ҡурсаулығының матбуғат хеҙмәте.