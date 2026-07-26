Ҡотлайбыҙ!

Рәсәй Президенты Владимир Путин хәрби хеҙмәткәрҙәрҙе һәм ветерандарҙы Хәрби-диңгеҙ флоты көнө менән ҡотланы. Үҙенең мөрәжәғәтендә дәүләт башлығы хәрби диңгеҙселәрҙең ҡаҙаныштарын билдәләне һәм бөгөн ядро триадаһының диңгеҙ компоненты ҡеүәт йыйыуын һыҙыҡ өҫтөнә алды.
«Беҙҙең хәрби-диңгеҙ көстәре үҙҙәренең алдында торған бөтә бурыстар комплексын һөҙөмтәле хәл итергә һәләтле. Улар даими үҫешә. Рәсәйҙең ядро триадаһының диңгеҙ компоненты ҡеүәт йыя. Хәрби караптарҙы һәм махсус судноларҙы сериялы төҙөү дауам итә. Субмарина, өҫкө һыу, яр буйы һәм осоу частарын алдынғы ҡорал һәм техника менән тәьмин итеү камиллаштырыла», — тип билдәләне Президент.
Фото: Башинформ.