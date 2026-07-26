+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Июля , 06:43

Ҡотлайбыҙ!

Рәсәй Президенты хәрби диңгеҙселәрҙе Хәрби-диңгеҙ флоты көнө менән ҡотланы.

Ҡотлайбыҙ!Ҡотлайбыҙ!
Ҡотлайбыҙ!

Рәсәй Президенты Владимир Путин хәрби хеҙмәткәрҙәрҙе һәм ветерандарҙы Хәрби-диңгеҙ флоты көнө менән ҡотланы. Үҙенең мөрәжәғәтендә дәүләт башлығы хәрби диңгеҙселәрҙең ҡаҙаныштарын билдәләне һәм бөгөн ядро триадаһының диңгеҙ компоненты ҡеүәт йыйыуын һыҙыҡ өҫтөнә алды.

«Беҙҙең хәрби-диңгеҙ көстәре үҙҙәренең алдында торған бөтә бурыстар комплексын һөҙөмтәле хәл итергә һәләтле. Улар даими үҫешә. Рәсәйҙең ядро триадаһының диңгеҙ компоненты ҡеүәт йыя. Хәрби караптарҙы һәм махсус судноларҙы сериялы төҙөү дауам итә. Субмарина, өҫкө һыу, яр буйы һәм осоу частарын алдынғы ҡорал һәм техника менән тәьмин итеү камиллаштырыла», — тип билдәләне Президент.

Фото: Башинформ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика