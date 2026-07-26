Миллион һәм 900 мең

Барыһы ла бер-бер артлы килгән шылтыратыуҙарҙан башлана: тәүҙә төрлө ведомство «хеҙмәткәрҙәре» төрлө һылтау менән ҡатындың ышанысын яулай, ә кульминацияһы - ялған «ФСБ хеҙмәткәренең» шылтыратыуы була. Ул ҡатынды ҡурҡытып: «һеҙҙең исемдән терроризмды финанслайҙар, һеҙгә енәйәт яуаплылығы янай», — тип белдерә. Ҡурҡыуға ҡалған ҡатынға «ярҙам итергә» вәғәҙә итәләр, әммә бының өсөн аҡсаны «хәүефһеҙ иҫәпкә» тапшырырға кәрәк була.
Паникаға бирелеп, ҡатын курьер менән осраша һәм бөтә йыйған аҡсаһын тапшыра. Һуңыраҡ ҡына ул үҙен алдауҙарын аңлай һәм Өфө буйынса Эске эштәр министрлығының 7-се полиция бүлегенә йүгерә.
Әле был факт буйынса айырыуса ҙур күләмдәге мутлашыу буйынса тикшереү бара (РФ Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы, 4-се өлөшө).
Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығы иҫкәртә: әгәр һеҙгә «ФСБ-нан», «банктан» йәки «полициянан» шылтыратып, SMS-тан кодтарҙы әйтергә ҡушһалар — улар йөҙ процент мутлашыусылар. Ведомстволарҙың ысын хеҙмәткәрҙәре былай итмәй. Һаҡ булығыҙ!
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.