+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Июля , 07:01

Миллион һәм 900 мең

Өфөнән 67 йәшлек ҡатын - телефон мутлашыусыларының оҫта ҡоролған схемаһы ҡорбаны. Ул 1 миллион 900 мең һумдан ашыу аҡсаһынан мәхрүм ҡалған.

Миллион һәм 900 меңМиллион һәм 900 мең
Миллион һәм 900 мең

Барыһы ла бер-бер артлы килгән шылтыратыуҙарҙан башлана: тәүҙә төрлө ведомство «хеҙмәткәрҙәре» төрлө һылтау менән ҡатындың ышанысын яулай, ә кульминацияһы - ялған «ФСБ хеҙмәткәренең» шылтыратыуы була. Ул ҡатынды ҡурҡытып: «һеҙҙең исемдән терроризмды финанслайҙар, һеҙгә енәйәт яуаплылығы янай», — тип белдерә. Ҡурҡыуға ҡалған ҡатынға «ярҙам итергә» вәғәҙә итәләр, әммә бының өсөн аҡсаны «хәүефһеҙ иҫәпкә» тапшырырға кәрәк була.

Паникаға бирелеп, ҡатын курьер менән осраша һәм бөтә йыйған аҡсаһын тапшыра. Һуңыраҡ ҡына ул үҙен алдауҙарын аңлай һәм Өфө буйынса Эске эштәр министрлығының 7-се полиция бүлегенә йүгерә.

Әле был факт буйынса айырыуса ҙур күләмдәге мутлашыу буйынса тикшереү бара (РФ Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы, 4-се өлөшө).

Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығы иҫкәртә: әгәр һеҙгә «ФСБ-нан», «банктан» йәки «полициянан» шылтыратып, SMS-тан кодтарҙы әйтергә ҡушһалар — улар йөҙ процент мутлашыусылар. Ведомстволарҙың ысын хеҙмәткәрҙәре былай итмәй. Һаҡ булығыҙ!

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика