+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Июля , 05:10

Ике ғаиләгә ҡайғы ишек ҡаҡҡан

Кисә кисен республиканың Благовещен һәм Әлшәй райондарында бәлиғ булмаған бала һәм оло йәштәге ир-егет һыуға батып үлгән.

Ике ғаиләгә ҡайғы ишек ҡаҡҡанИке ғаиләгә ҡайғы ишек ҡаҡҡан
Ике ғаиләгә ҡайғы ишек ҡаҡҡан

Благовещенда ҡала быуаһынан шаһиттар 13 йәшлек ҡыҙҙың кәүҙәһен сығарған. Бында һыу инеү өсөн урын йыһазландырылмаған, иҫкәртеү билдәләре ҡуйылған.
Асыҡланыуынса, ҡыҙ атаһы һәм ике ағаһы менән паркта булған, һыу ингәндә күҙҙән юғалған. Хәҙерге ваҡытта тикшереү-оператив саралар үткәрелә.

Воздвиженка һыуһаҡлағысынан 69 йәшлек ирҙең кәүҙәһен сығарғандар. Хәлде асыҡлау барышында билдәле булыуынса, ир дуҫтары менән һыу инеү өсөн тәғәйенләнмәгән урында ял иткән, һыуға ингән һәм шаһиттарҙың күҙ алдында батып үлгән.

Фажиғәле хәлдәр кисә кисен булған. Алда тағы ла бер эҫе ял көнө көтөлә. Ял итеү өсөн ҡотҡарыусылар дежур иткән махсус йыһазландырылған урындарҙы һайларға һәм иҫерек килеш һыуға инмәҫкә саҡырабыҙ. Балаларҙы ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ.

Фото: https://web.max.ru/-69197923551776

 

 

Ике ғаиләгә ҡайғы ишек ҡаҡҡан
Ике ғаиләгә ҡайғы ишек ҡаҡҡан
Ике ғаиләгә ҡайғы ишек ҡаҡҡан
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика