+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Июля , 10:58

Иҫерек водитель йәйәүлене тапаған

Иглин районында йәйәүлене бәреп үлтереп, ваҡиға урынынан ҡасып киткән водитель тотолдо.

Иҫерек водитель йәйәүлене тапағанИҫерек водитель йәйәүлене тапаған
Иҫерек водитель йәйәүлене тапаған

Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, юл-транспорт ваҡиғаһы бөгөн иртәнсәк Оло-Теләк ауылында булған. 38 йәшлек йәйәүле ҡатын алған йәрәхәттәрҙән йән биргән. Водитель юл-транспорт ваҡиғаһы урынын ҡалдырып киткән.

Оператив-эҙләү саралары барышында Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы хеҙмәткәрҙәре күрше ауылда бәрелеү эҙҙәре булған «Хендай Соната» автомобилен тапҡан. Водителдең дә кемлеге асыҡланған, ул 37 йәшлек урындағы ҡатын-ҡыҙ булып сыҡҡан. Уны тикшергәндә, һулаған һауа составында 0,649 мг/л алкоголь булыуы асыҡланған.

Әле тотолған ҡатын менән тәфтиш саралары үткәрелә. Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 264-се статьяһы 4-се өлөшө (һаҡһыҙлыҡ арҡаһында кеше үлеменә килтергән юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоу) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатыу һәм Рәсәй Федерацияһы Енәйәт-процессуаль кодексының 91-се статьяһы тәртибендә уға ҡарата һаҡ аҫтына алыу сараһын һайлау мәсьәләһе хәл ителә.

Фото: https://web.max.ru/-70955893563411

 

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика