Иҫерек водитель йәйәүлене тапаған

Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, юл-транспорт ваҡиғаһы бөгөн иртәнсәк Оло-Теләк ауылында булған. 38 йәшлек йәйәүле ҡатын алған йәрәхәттәрҙән йән биргән. Водитель юл-транспорт ваҡиғаһы урынын ҡалдырып киткән.
Оператив-эҙләү саралары барышында Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы хеҙмәткәрҙәре күрше ауылда бәрелеү эҙҙәре булған «Хендай Соната» автомобилен тапҡан. Водителдең дә кемлеге асыҡланған, ул 37 йәшлек урындағы ҡатын-ҡыҙ булып сыҡҡан. Уны тикшергәндә, һулаған һауа составында 0,649 мг/л алкоголь булыуы асыҡланған.
Әле тотолған ҡатын менән тәфтиш саралары үткәрелә. Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 264-се статьяһы 4-се өлөшө (һаҡһыҙлыҡ арҡаһында кеше үлеменә килтергән юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоу) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатыу һәм Рәсәй Федерацияһы Енәйәт-процессуаль кодексының 91-се статьяһы тәртибендә уға ҡарата һаҡ аҫтына алыу сараһын һайлау мәсьәләһе хәл ителә.
Фото: https://web.max.ru/-70955893563411