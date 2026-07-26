"Апайым донъя тотҡаһы булған..."

Анон. Үлем хаҡында уйлаған төркөмдәштең яҙыуын уҡығандан үҙемә урын таба алмайым, илай торғас шешенеп киттем. Минең дә бит бер туған апайым үҙен үҙе үлтерҙе...
Яратҡан егете, икенсе ҡыҙҙы яратам тип, ташлағас, күҙ алдында бөтөндө, һыр бирмәй йылмайып-көлөп йөрөгән булды, ә үҙе эстән янған 😭, Ә беҙ, уның депрессияла булыуын белмәгән инек, үҙен ҡулға алды, тип ҡыуана инек. 😭 Ул ваҡытта мин дауаханала практика үтеп йөрөнөм. Беренсе тапҡыр төнгө дежурға ҡалдырҙылар. Төнгө сәғәт беренселә ауыр хәлдәге - ук. эсс. эсеп үлергә маташҡан - ҡыҙҙы килтерҙеләр тип бөтәһе лә йүгерешә башланы. Мин күрҙем дә кем икәнен, аңымды юя яҙҙым. Туҡтай алмай ҡан ҡоҫҡан, ҡан ҡатыш үҙенең пищеводын, үпкәһен ҡоҫҡан кеше апайым ине 😭 Ҡот осмалы ине хәле, табиптар уны ҡотҡарыр өсөн ныҡ тырышты. Ашҡаҙаны, үпкәһе , бөйөрҙәре бөтә янған ине 😭 мине таныны, ҡулымдан тотто, күҙҙәремә мөлдөрәп ҡараны, ҡотҡарығыҙ тип ялбарҙы 😭 Ҡот осмалы ауыр ғазаптар эсендә йән бирҙе 😭😭😭 😭😭 тиҫтәләрсә йыл үтһә лә һаман бөтә күҙ алдымда, оноторлоҡ түгел 😭😭😭😭😭 мине, апайың тере ҡалһа ла тере имгәк булыр ине, бәлки үлгәне яҡшыраҡ булғандыр, тик ғазап эсендә йәшәр ине, тип йыуаттылар. Ул саҡта аңламаным, апайым бит, ҡотҡарырға ине нисек тә тип йөрөнөм. Ул дауаханаға башҡа бара алманым, үпкәләнем бөтәһенә лә. Аҙаҡ уларҙың хаҡлы булыуын аңланым. Апайымдың үлеменән һуң бар тормошобоҙ пыран заран килде. Ул донъя тотҡаһы булған.. Яратҡан ҡыҙының үлемен атайым ныҡ ауыр кисерҙе. Ярты йылдан обширный инфарктан үлде😭 Әсәй ҡайғынан эскегә һабышты, эсте лә эсте һәм бер иртәлә уянманы😭 Ҡустым да ҡайғыны араҡы менән баҫты, әллә нисә ҡатын алып ҡараны, эскән кешенең тормошо алға барманы, ҡырҡ йәшкә лә етмәй үлеп ҡуйҙы (мин уҡыуҙы ташланым, садикта няня булып эшләп пенсияға сыҡтым.) Апайымды ерләгәс, уның карауатында йәшерелгән хат таптыҡ, беҙгә түгел, егетенә хат яҙып ҡалдырған ине. Үҙенең ниндәй хәлдә булыуын, йәшәй алмайым, эсемдә нурым һүнде, һиңә бәхет теләйем, тигән. 😭 Хатты бирмәнем, ҡарғаным егетте. Ғаилә бәхетен, бала бәхетен күрмә тип. Әлеге аҡылым менән аңлайым, артыҡ ғәйебе лә булмаған. Шуға күрә ҡарғыш та төшмәгән. Үҙемә төштө - кейәүгә сыҡманым, бала ла тапманым, кеше балаларын ҡарап үтте ғүмер. Яҙмышым икенсе булыр ине, дауаханала эшләр инем, атайым - әсәйем ҡартатай, ҡартәсәй булыу бәхетен күрер ине, тик апайымдың үҙен үҙе үлтереүе барыбыҙҙың да яҙмыштарын юҡҡа сығарҙы 😭 Төшөмә ингән һайын ут эсендә бисараҡайым. 😭😭😭😭😭😭😭 Хәйер бирәм, уны кисереүҙәрен һорайым, аяттар бағышлайым. Барыбер бер үк килеш инә төшкә - гел ут эсендә интегә 😭😭😭😭😭 Ниңә генә улайттың тип һорайым, илайым, әйтә алмай - тамағынан ҡан урғыла, сәсәй, утта сәбәләнә 😭😭😭😭😭😭😭 яҡындарымды бер-бер артлы юғалтҡас, йәштән ауырыуға һабыштым. Апайымдың скрытая депрессия булған, мин дә уның, атайҙың үлеменән һуң депрессияға бирелә башлаған инем, әсәйемде ҡотҡарырға маташып үҙемде ҡулға алдым, врачтарға йөрөнөм, ам-н, пр.-н тигән дарыуҙар менән дауаландым. Әсәй китеп барғас тағы шулай дауаландым. Нисектер килеп сыҡтым. Төркөмдә башҡалар ҙа депрессиянан ҡотола алғаны тураһында яҙғандар. Был һеңлекәш тә ҡотолорға үҙендә көс тапһын инде 🙏
https://max.ru/channel_galamatdonya