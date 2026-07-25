+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Июля , 09:00

Һыу ҡорбандары

Кисә төштән һуң, бер нисә сәғәт эсендә генә, һыуҙа өс кешенең ғүмере өҙөлгән.

Һыу ҡорбандарыҺыу ҡорбандары
Һыу ҡорбандары

Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығына 17 йәшлек үҫмерҙең әсәһенән Дүртөйлө районының Йосоп ауылы янында Ағиҙел йылғаһында улының батып үлеүе тураһында хәбәр килә. Баланың кәүҙәһен эҙләү дауам итә.

Учалы районындағы Ҡалҡан күленән шаһиттар 46 йәшлек ирҙең кәүҙәһен сығарған. Ашығыс медицина ярҙамы бригадаһы уның үлемен раҫлаған. Оператив-тикшереү саралары үткәрелә.

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы ҡотҡарыусылары Шишмә районындағы Бочкарёвка күленән 40 йәшлек балыҡсының кәүҙәһен сығарҙы. Сапбордта йөҙөп барған шаһиттың һүҙҙәренсә, ир резина кәмәнән балыҡ тотҡан. Бер мәлде уның ҡармаҡ ебе нимәгәлер эләккәс, уны ысҡындырыр өсөн ир кәмәнән һыуға сумған һәм кире өҫкә сыҡмаған. Хәлдең нескәлектәре буйынса тикшереү бара.

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы иҫкәртә:

✓ Ҡотҡарыусылар дежур иткән, махсус йыһазландырылған пляждарҙа ғына һыу инегеҙ.
✓ Таштарға, ағастарға һәм башҡа нәмәләргә бәрелеп йәрәхәтләнмәҫ өсөн, таныш булмаған урындарҙа һыуға суммағыҙ.
✓ Балаларҙы һыу буйында ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ.
✓ Иҫерткес эсемлектәр эскән килеш һыуға инмәгеҙ.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика