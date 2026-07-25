Һыу ҡорбандары

Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығына 17 йәшлек үҫмерҙең әсәһенән Дүртөйлө районының Йосоп ауылы янында Ағиҙел йылғаһында улының батып үлеүе тураһында хәбәр килә. Баланың кәүҙәһен эҙләү дауам итә.
Учалы районындағы Ҡалҡан күленән шаһиттар 46 йәшлек ирҙең кәүҙәһен сығарған. Ашығыс медицина ярҙамы бригадаһы уның үлемен раҫлаған. Оператив-тикшереү саралары үткәрелә.
Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы ҡотҡарыусылары Шишмә районындағы Бочкарёвка күленән 40 йәшлек балыҡсының кәүҙәһен сығарҙы. Сапбордта йөҙөп барған шаһиттың һүҙҙәренсә, ир резина кәмәнән балыҡ тотҡан. Бер мәлде уның ҡармаҡ ебе нимәгәлер эләккәс, уны ысҡындырыр өсөн ир кәмәнән һыуға сумған һәм кире өҫкә сыҡмаған. Хәлдең нескәлектәре буйынса тикшереү бара.
Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы иҫкәртә:
✓ Ҡотҡарыусылар дежур иткән, махсус йыһазландырылған пляждарҙа ғына һыу инегеҙ.
✓ Таштарға, ағастарға һәм башҡа нәмәләргә бәрелеп йәрәхәтләнмәҫ өсөн, таныш булмаған урындарҙа һыуға суммағыҙ.
✓ Балаларҙы һыу буйында ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ.
✓ Иҫерткес эсемлектәр эскән килеш һыуға инмәгеҙ.
Фото: МЧС РБ.