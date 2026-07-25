+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Июля , 08:30

Ял итеү генә түгел...

"Рәхәттә" фестивалендә эшлекле килешеүҙәр ҙә төҙөлдө.  

Ял итеү генә түгел...Ял итеү генә түгел...
Ял итеү генә түгел...

Бөгөн Ҡашҡаҙан паркында үткән медицина һәм туризм фестиваленә мәртәбәле ҡунаҡтар ҙа килгән ине.

Сараны асыу тантанаһында Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы Рөстәм Шәрипов, эксперттар һәм башҡалар ҡатнашты. Фестиваль барышында республикала туризмды үҫтереү буйынса мөһим документ - дүрт яҡлы килешеү төҙөлдө. Евразия мунса федерацияһы рәйесе Кристина Бугрова, Санкт-Петербург ҡалаһының “ТЭОС” туризм һәм экскурсиялар ойошмалары һәм белгестәре ассоциацияһы президенты Владимир Кригер, Мәскәүҙең Милли мунсалар ойошмаһы берекмәһе президенты Наталья Маслова, Башҡортостандың эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина хеҙмәттәшлек итеү тураһындағы документҡа ҡул ҡуйҙы.

 

Юлай КӘРИМОВ фотолары.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика