Ял итеү генә түгел...

Бөгөн Ҡашҡаҙан паркында үткән медицина һәм туризм фестиваленә мәртәбәле ҡунаҡтар ҙа килгән ине.
Сараны асыу тантанаһында Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы Рөстәм Шәрипов, эксперттар һәм башҡалар ҡатнашты. Фестиваль барышында республикала туризмды үҫтереү буйынса мөһим документ - дүрт яҡлы килешеү төҙөлдө. Евразия мунса федерацияһы рәйесе Кристина Бугрова, Санкт-Петербург ҡалаһының “ТЭОС” туризм һәм экскурсиялар ойошмалары һәм белгестәре ассоциацияһы президенты Владимир Кригер, Мәскәүҙең Милли мунсалар ойошмаһы берекмәһе президенты Наталья Маслова, Башҡортостандың эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина хеҙмәттәшлек итеү тураһындағы документҡа ҡул ҡуйҙы.
Юлай КӘРИМОВ фотолары.