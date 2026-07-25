+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Июля , 06:07

Водителдәрҙе күпләп тикшерәләр

Был турала республиканың баш дәүләт автоинспекторы Владимир Севастьянов хәбәр итте.

Водителдәрҙе күпләп тикшерәләрВодителдәрҙе күпләп тикшерәләр
Водителдәрҙе күпләп тикшерәләр

Бөгөн таңдан төбәктәге ДАИ инспекторҙары ҡыҙыу трассаларҙа хеҙмәт итеүҙе дауам итә. Башҡортостандың Дәүләт автоинспекцияһы етәксеһе Владимир Севастьянов һүҙҙәренсә, М-5 «Урал» (1475-се саҡрым), Р-240 автоюлының М-12-гә ҡушылған участкаһы (6-сы һәм 101-се саҡрымдар), Өфө — Яңауыл (103-сө саҡрым) һәм Өфө — Ырымбур (218-се саҡрым) юлдарында күпләп тикшереүҙәр бара.

«Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығының ДАИ-ның айырым махсус батальоны хеҙмәткәрҙәренең эше юл-транспорт ваҡиғаларына килтереүсе ҡағиҙә боҙоуҙарҙы иҫкәртеүгә йүнәлтелгән: иҫерек килеш руль артына ултырыу, водитель танытмаһыҙ йәки унан мәхрүм ителгәндән һуң транспорт менән идара итеү, шулай уҡ балаларҙы ташығанда битарафлыҡ күрһәтеү", тип асыҡлыҡ индерҙе республиканың баш дәүләт автоинспекторы.

Фото: https://web.max.ru/-70955893563411

Водителдәрҙе күпләп тикшерәләр
Водителдәрҙе күпләп тикшерәләр
Водителдәрҙе күпләп тикшерәләр
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика