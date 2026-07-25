+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Июля , 06:17

Мутлашыусыларға ярҙам иткән

Ҡазандан бер ирҙе мутлашыусыларға ярҙам иткәне өсөн хөкөм итәләр. Уға 10 йылға тиклем иркенән мәхрүм итеү янай.

Мутлашыусыларға ярҙам иткәнМутлашыусыларға ярҙам иткән
Мутлашыусыларға ярҙам иткән

Нефтекама ҡала суды яҡын арала "ойошҡан төркөм тарафынан ҡылынған мутлашыу" статьяһы буйынса енәйәт эшен ҡараясаҡ. Республика прокуратураһының матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, Ҡазанда йәшәүсе ирҙе мутлашыусылар өсөн курьер булып эшләүҙә ғәйепләйҙәр. Атап әйткәндә, 2026 йылдың ғинуарында енәйәтселәр популяр мессенджер аша уның менән бәйләнешкә инеп, эш тәҡдим итә - граждандарҙың урланған аҡсаһын ташырға. "Хәүефһеҙ иҫәпкә" аҡса урынлаштырыу һылтауы менән ул урындағы бер кешенән һәм уның ҡатынынан 3,6 миллион һумдан ашыу аҡса урлай, уларҙың бер өлөшөн мутлашыусылар күрһәткән банк иҫәптәренә күсерә. Ғәйепләнеүсе енәйәт ҡылыуҙа ғәйепле булыуын таныны", - тип асыҡлыҡ индерҙе күҙәтеү ведомствоһы вәкилдәре.

Фото: ИИ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика