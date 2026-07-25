+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Июля , 14:39

Лайыҡлы награда!

Башҡортостандың Тәфтиш комитеты башлығы «Ватан алдындағы хеҙмәттәре өсөн» орден миҙалы менән бүләкләнде.

Лайыҡлы награда!Лайыҡлы награда!
Лайыҡлы награда!

Рәсәй Президенты Владимир Путиндың указы менән республиканың баш тәфтишсеһе Владимир Архангельскийға II дәрәжә «Ватан алдындағы хеҙмәттәре өсөн» орден миҙалы тапшырылды. Был хаҡта төбәк Тәфтиш комитетында хәбәр иттеләр.

Архангельский был юғары награданы Рәсәй Тәфтиш комитеты рәйесе Александр Бастрыкиндан алды. Билдәләп үтеүҙәренсә, республика ведомствоһы етәксеһе законлылыҡты һәм хоҡуҡ тәртибен нығытыуҙағы, халыҡтың хоҡуҡтарын һәм законлы мәнфәғәттәрен яҡлауҙағы күп йыллыҡ хеҙмәттәре, шулай уҡ юғары профессионализмы өсөн бүләкләнгән.

Фото: https://web.max.ru/-69254092718300

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика