Лайыҡлы награда!

Рәсәй Президенты Владимир Путиндың указы менән республиканың баш тәфтишсеһе Владимир Архангельскийға II дәрәжә «Ватан алдындағы хеҙмәттәре өсөн» орден миҙалы тапшырылды. Был хаҡта төбәк Тәфтиш комитетында хәбәр иттеләр.
Архангельский был юғары награданы Рәсәй Тәфтиш комитеты рәйесе Александр Бастрыкиндан алды. Билдәләп үтеүҙәренсә, республика ведомствоһы етәксеһе законлылыҡты һәм хоҡуҡ тәртибен нығытыуҙағы, халыҡтың хоҡуҡтарын һәм законлы мәнфәғәттәрен яҡлауҙағы күп йыллыҡ хеҙмәттәре, шулай уҡ юғары профессионализмы өсөн бүләкләнгән.
Фото: https://web.max.ru/-69254092718300