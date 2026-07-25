+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Июля , 06:00

Фельдшерҙарға рәхмәт!

Асҡын районында ташҡын ваҡытында дежур иткән фельдшерҙарҙы бүләкләнеләр.

Фельдшерҙарға рәхмәт!Фельдшерҙарға рәхмәт!
Фельдшерҙарға рәхмәт!

Сураш ауылындағы ФАП фельдшерҙары һыу баҫҡанда ла пациенттарҙы ҡабул иткән. Үҙ эшенә тоғролоғо, фиҙаҡәрлеге өсөн уларға Башҡортостандың Һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллиндан Почет грамоталары тапшырылды.

«Бинаның тышында — ташҡын эҙҙәре, ә эсендә — коллективтың һынмай торған ихтыяр көсө, был тәрән хөрмәт уята, — тип уртаҡлашты Асҡын районы башлығы Динис Йосопов. — Әммә ярҙам тик грамоталар менән генә сикләнмәне. Министр аныҡ күрһәтмә бирҙе: инде дүшәмбенән районға тар белгестәр һәм күсмә стоматология модуле булған «Һаулыҡ поезы» юллана. Төп өҫтөнлөк — халыҡтың һаулығы. Республиканан ярҙам адреслы рәүештә, тотҡарлыҡһыҙ килә».

Фото: Динис Йосоповтың сәхифәһенән.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика