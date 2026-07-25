+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Июля , 07:26

"Һеҙ һорайһығыҙ: беҙ аңлатабыҙ!"

Бала икенсе ҡалала саҡта ауырып китһә, ваҡытлыса эшкә яраҡһыҙлыҡ ҡағыҙын нисек ябырға?

"Һеҙ һорайһығыҙ: беҙ аңлатабыҙ!""Һеҙ һорайһығыҙ: беҙ аңлатабыҙ!"
"Һеҙ һорайһығыҙ: беҙ аңлатабыҙ!"

Әгәр бала икенсе ҡалала йәки тораҡ пунктта ауырып китһә һәм участка педиатры шунда ваҡытлыса эшкә яраҡһыҙлыҡ ҡағыҙы асһа, уны шул уҡ табиптан яптырырға мөмкин. Үҙегеҙҙең дауаханаға ҡайтып тороу мотлаҡ түгел. Артабан да ошо табипта күҙәтелегеҙ – ул баланың һауығыуын теркәр.

Әгәр һеҙ өйгә ваҡытлыса эшкә яраҡһыҙлыҡ ҡағыҙында күрһәтелгән осор тамамланырҙан алда ҡайтһағыҙ, уны һеҙҙең дауаханала ябасаҡтар.

Республиканың теләһә ниндәй ауыл биләмәһендә табипты өйгә саҡырыу йәки ҡабул итеүгә яҙылыу өсөн 122 һандарына шылтыратығыҙ.

Тыуыу тураһында таныҡлыҡтың фотоһын телефонда һаҡлағыҙ, балалар менән сәйәхәт итергә ниәтләгәндә уның кәрәк булыуы ихтимал.

Үҙегеҙҙе һәм балаларҙың һаулығын һаҡлағыҙ.

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика