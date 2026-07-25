"Һеҙ һорайһығыҙ: беҙ аңлатабыҙ!"

Әгәр бала икенсе ҡалала йәки тораҡ пунктта ауырып китһә һәм участка педиатры шунда ваҡытлыса эшкә яраҡһыҙлыҡ ҡағыҙы асһа, уны шул уҡ табиптан яптырырға мөмкин. Үҙегеҙҙең дауаханаға ҡайтып тороу мотлаҡ түгел. Артабан да ошо табипта күҙәтелегеҙ – ул баланың һауығыуын теркәр.
Әгәр һеҙ өйгә ваҡытлыса эшкә яраҡһыҙлыҡ ҡағыҙында күрһәтелгән осор тамамланырҙан алда ҡайтһағыҙ, уны һеҙҙең дауаханала ябасаҡтар.
Республиканың теләһә ниндәй ауыл биләмәһендә табипты өйгә саҡырыу йәки ҡабул итеүгә яҙылыу өсөн 122 һандарына шылтыратығыҙ.
Тыуыу тураһында таныҡлыҡтың фотоһын телефонда һаҡлағыҙ, балалар менән сәйәхәт итергә ниәтләгәндә уның кәрәк булыуы ихтимал.
Үҙегеҙҙе һәм балаларҙың һаулығын һаҡлағыҙ.