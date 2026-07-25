+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Июля , 06:35

Буласаҡ медиктар тәжрибә туплай

Республикала «Менталь» төбәк-ара студенттар проекты старт алды.

Буласаҡ медиктар тәжрибә туплайБуласаҡ медиктар тәжрибә туплай
Буласаҡ медиктар тәжрибә туплай

"Разряд" һәм "Аҡыл Маяғы" отрядтары (БДМУ) һәм Бөрө медицина колледжы студенттары Базилевкалағы Республика клиник психиатрия дауаханаһы базаһында "Менталь" төбәк-ара проектында ҡатнаша. Кураторы - Вера Судницына.

2025 йылда Волга буйы федераль округы статусын алған проект 2026 йылда төбәк‑ара проект булараҡ яңынан эшләй башлай. Йәйге миҙгелдә студенттар һәм ординаторҙар белгестәр етәкселегендә кесе һәм урта медицина персоналы вазифаларында эшләйәсәк.

Фото: Вера Судницына | Пресс-служба БашРО РСО.

Буласаҡ медиктар тәжрибә туплай
Буласаҡ медиктар тәжрибә туплай
Буласаҡ медиктар тәжрибә туплай
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика