Буласаҡ медиктар тәжрибә туплай

"Разряд" һәм "Аҡыл Маяғы" отрядтары (БДМУ) һәм Бөрө медицина колледжы студенттары Базилевкалағы Республика клиник психиатрия дауаханаһы базаһында "Менталь" төбәк-ара проектында ҡатнаша. Кураторы - Вера Судницына.
2025 йылда Волга буйы федераль округы статусын алған проект 2026 йылда төбәк‑ара проект булараҡ яңынан эшләй башлай. Йәйге миҙгелдә студенттар һәм ординаторҙар белгестәр етәкселегендә кесе һәм урта медицина персоналы вазифаларында эшләйәсәк.
Фото: Вера Судницына | Пресс-служба БашРО РСО.