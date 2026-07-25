+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Июля , 09:29

«Атайсал» программаһы ғәмәлдә

Башҡортостандың Ғафури районында «Атайсал» программаһы сиктәрендә 12-се шифалы шишмәнең яңыртылған һыу алыу ҡоролмаһы асылды (Курорт ауылы, «Красноусол»шифаханаһы биләмәһенән ситтә).

«Атайсал» программаһы ғәмәлдә«Атайсал» программаһы ғәмәлдә
«Атайсал» программаһы ғәмәлдә

Территория төҙөкләндерелгән: таш түшәлгән, ротонда, эскәмйәләр ҡуйылған, "барьерһыҙ мөхит" булдырылған, йәшелләндереү үткәрелгән. Эштәрҙең хаҡы - 4 миллион һумдан ашыу. Проект «Красноусол» шифаханаһы ярҙамында тормошҡа ашырылған (программа меценаты). Тантанала БР вице-премьеры Наталья Полянская, шифахананың генераль директоры Рәмил Бәҙретдинов, Ғафури районы башлығы Венер Вәхитов һәм башҡалар ҡатнашты. Был «Атайсал» сиктәрендә башҡарылған шифахананың беренсе проекты түгел: былтыр шишмәгә йәйәүлеләр һуҡмағын төҙөкләндерҙеләр (инвестициялар — 9 миллион һумдан ашыу).

Фото: Башинформ.

«Атайсал» программаһы ғәмәлдә
«Атайсал» программаһы ғәмәлдә
«Атайсал» программаһы ғәмәлдә
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика