«Атайсал» программаһы ғәмәлдә

Территория төҙөкләндерелгән: таш түшәлгән, ротонда, эскәмйәләр ҡуйылған, "барьерһыҙ мөхит" булдырылған, йәшелләндереү үткәрелгән. Эштәрҙең хаҡы - 4 миллион һумдан ашыу. Проект «Красноусол» шифаханаһы ярҙамында тормошҡа ашырылған (программа меценаты). Тантанала БР вице-премьеры Наталья Полянская, шифахананың генераль директоры Рәмил Бәҙретдинов, Ғафури районы башлығы Венер Вәхитов һәм башҡалар ҡатнашты. Был «Атайсал» сиктәрендә башҡарылған шифахананың беренсе проекты түгел: былтыр шишмәгә йәйәүлеләр һуҡмағын төҙөкләндерҙеләр (инвестициялар — 9 миллион һумдан ашыу).
Фото: Башинформ.