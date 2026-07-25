+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Июля , 07:37

Аҡса иҫәпте ярата

Әгәр йорт капиталь ремонтҡа аҡсаны махсус иҫәпкә йыйһа, милекселәр иҫәпкә килгән түләүҙәр, ҡалған аҡса күләмен һәм атҡарылған ғәмәлдәрҙе тикшерә ала.

Аҡса иҫәпте яратаАҡса иҫәпте ярата
Аҡса иҫәпте ярата

Махсус иҫәп хужаһына - идарасы компания, торлаҡ хужалары ширҡәте, торлаҡ-төҙөлөш кооперативы йәки төбәк операторына һорау ебәрәләр. Мәғлүмәттең бер өлөшө торлаҡ-коммуналь хужалыҡтың дәүләт мәғлүмәт системаһында (ГИС ЖКХ) бар: vk.cc/7mlPP0

Һорауҙа исем-фамилияғыҙҙы, йорт адресын һәм фатирығыҙҙы, кәрәкле мәғлүмәтте һәм яуап алыу ысулын ирекле формала күрһәтегеҙ. Милеккә хоҡуғығыҙ тураһында документты беркетегеҙ.

Шулай уҡ ҡарағыҙ:

📌 Капиталь ремонтҡа иғәнәләр буйынса бурыс тураһында "Үҙ бурысыңды табыу" онлайн хеҙмәте аша белергә була

📌 "Тиҙ түләү өсөн QR-код" хеҙмәте ярҙамында капиталь ремонтҡа түләүе еңел һәм уңайлыраҡ

📌 Күп фатирлы йорттоң махсус иҫәбендә аҡса етмәһә, капиталь ремонтты нисек эшләргә

📌 Махсус иҫәп хужаһын алмаштырыуға 4 сәбәп

👉 Быны нисек эшләргә

📌 Капиталь ремонт иғәнәләре ҡағиҙәләрендә нимә үҙгәрҙе

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика