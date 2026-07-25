Аҡса иҫәпте ярата

Махсус иҫәп хужаһына - идарасы компания, торлаҡ хужалары ширҡәте, торлаҡ-төҙөлөш кооперативы йәки төбәк операторына һорау ебәрәләр. Мәғлүмәттең бер өлөшө торлаҡ-коммуналь хужалыҡтың дәүләт мәғлүмәт системаһында (ГИС ЖКХ) бар: vk.cc/7mlPP0
Һорауҙа исем-фамилияғыҙҙы, йорт адресын һәм фатирығыҙҙы, кәрәкле мәғлүмәтте һәм яуап алыу ысулын ирекле формала күрһәтегеҙ. Милеккә хоҡуғығыҙ тураһында документты беркетегеҙ.
Шулай уҡ ҡарағыҙ:
Капиталь ремонтҡа иғәнәләр буйынса бурыс тураһында "Үҙ бурысыңды табыу" онлайн хеҙмәте аша белергә була
"Тиҙ түләү өсөн QR-код" хеҙмәте ярҙамында капиталь ремонтҡа түләүе еңел һәм уңайлыраҡ
Күп фатирлы йорттоң махсус иҫәбендә аҡса етмәһә, капиталь ремонтты нисек эшләргә
Махсус иҫәп хужаһын алмаштырыуға 4 сәбәп
Капиталь ремонт иғәнәләре ҡағиҙәләрендә нимә үҙгәрҙе