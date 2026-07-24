+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Июля , 11:45

Журналистар “Журналист” менән осрашты

Ул инде өс йылға яҡын МХО биләмәһендә.

Журналистар “Журналист” менән осраштыЖурналистар “Журналист” менән осрашты
Журналистар “Журналист” менән осрашты

Матбуғат йортонда иҫтәлекле осрашыу үтте. МХО биләмәһенән ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡан коллегабыҙ, “Журналист” позывнойлы яугир Рафиҡ Әхмәтшин ғаиләһе менән килгәйне.

– Әле махсус хәрби операция башланғанға тиклем үк Луганск Халыҡ Республикаһында бер нисә рәт командировкала булырға тура килде. Гуманитар йөк менән барҙыҡ. Ә 2023 йылдың 6 декабрендә үҙем контракт төҙөнөм, – ти ул.

Рафиҡ Үзбәк улы “Башҡортостан” мотоуҡсылар полкының хәрби-сәйәси бүлегендә хеҙмәт итә. Оҙаҡ йылдар БСТ каналында эшләгән журналист булараҡ, МХО биләмәһендә лә тура эфирҙарға сыға, подкастар төшөрә, телекүперҙәр ойоштора ул. Уның каналдарында “Журналист яҙмалары” менән дә танышырға мөмкин.

Яңыраҡ коллегабыҙ күркәм юбилейын билдәләне. Әле ял ваҡытында ул ғаиләһе менән күберәк ваҡыт үткәрергә тырыша. Рафиҡ Үзбәк улы гуманитар йөк йыйып ебәреп тороусы бөтә журналистарға рәхмәт һүҙҙәрен еткерҙе. Әле егеттәребеҙгә мотобур һәм балыҡсы ауҙары күпләп кәрәклеген билдәләне.

 

Журналистар “Журналист” менән осрашты
Журналистар “Журналист” менән осрашты
Журналистар “Журналист” менән осрашты
Журналистар “Журналист” менән осрашты
Журналистар “Журналист” менән осрашты
Автор:Лилиә Фазлетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика