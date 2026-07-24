+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Июля , 06:32

Беҙҙең йәштәр - финалда!

Өфө дәүләт технологиялар һәм дизайн колледжы студенттары "АртМастерс" етенсе чемпионатының финалына сыҡҡан. Был чемпионат "Рәсәй - мөмкинлектәр иле" платформаһының төп проекттарының береһе һәм "Йәштәр һәм балалар" милли проекты буйынса ғәмәлгә ашырыла.

Беҙҙең йәштәр - финалда!Беҙҙең йәштәр - финалда!
Беҙҙең йәштәр - финалда!
«АртМастерс» «Профессионалитет» федераль проекты буйынса ойошторола. Был миҙгелдә 30 меңдән ашыу кеше ҡатнашып, шуларҙан 120 үҫмер һәм төп йәш категорияһынан 200 кеше финалға сыҡҡан.
 
Быйыл мартта башланған ярыштар тиҫтәләгән компетенция буйынса бара, 29 сентябрҙә Мәскәүҙә финал көтөлә.
Өфө колледжы студенттары үҙ көсөн 14 йүнәлештә һынаған һәм юниорҙар араһында Динислам Бәхтиев («Веб-дизайн»), Асҡар Хәсәнов («Веб-дизайн»), Эмилия Рәхмәтуллина («Видеомонтажёр») финалға сыҡҡан.
Төп йәш категорияһында Абдрахманов Илья («VFX-дизайн») - финалда. Афариндар!
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика