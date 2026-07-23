+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Июля , 07:54

Зыян күреүселәр юҡ, шөкөр!

Туймазы районындағы сәнәғәт объектына дошман пилотһыҙ аппараттарының террористик һөжүме кире ҡағылды.

Зыян күреүселәр юҡ, шөкөр!Зыян күреүселәр юҡ, шөкөр!
Зыян күреүселәр юҡ, шөкөр!

Зыян күреүселәр юҡ. Рәсми сығанаҡтарҙан хәбәр итеүҙәренсә, һөжүм арҡаһында предприятиела янғын сыҡҡан, әле уны һүндерәләр.

Бөтә оператив хеҙмәттәр ҙә урында эшләй.

Фото: Башинформ.

 

 

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика