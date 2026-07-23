Афарин, Динә!

Өс дисциплинала өс төрлө миҙал - алтын, көмөш һәм бронза! Ҡайҙа ниндәй ярышҡа барһа ла, һис ҡасан буш ҡул ҡайтмай Динә. Үҙебеҙҙең рухлы шәп башҡорт ҡыҙы менән ихлас күңелдән ҡыуанабыҙ.
Уҡсы, ҡурайсы, гармунсы, уҡытыусы!
...Гәүһәрҙең бер ҡырына ғына ла яҡтылыҡ һирпелһен, ул шул уҡ мәлдә күҙ яуын алып, нур сәсеп балҡырға тотона, мең төҫтәргә сорналып, мөғжизәле гүзәллеге менән таң ҡалдыра. Учалы районының Наурыҙ ауылында йәшәгән Динә Вәлиева ла, гүйә, гәүһәр заттан – булмышы менән ысын хазина. Уның күп ҡырлы һәләттәре һоҡландыра, нисек бер кешелә шунсама матурлыҡ, даланлыҡ йыйылған икән, тип хайран ҡалаһың.
Донъя кимәлендә иң мәргән уҡсыларҙың береһе булып танылыу яулаған Динә Мәһәҙей ҡыҙы һөнәре буйынса уҡытыусы. Әбйәлил ҡыҙы теттереп гармунда уйнай, моңло итеп ҡурай һыҙҙыра. Үҙе килеп тороп оҫта тегенсе, йорт-ерен гөл-сәскәгә күмгән баҡсасы ла. Ҡыш көнө ҡар-боҙҙан сынъяһау һындар яһай. К-700 тракторын ауыҙлыҡлаған ут ҡатын былтыр сапҡыс менән бесән дә сабып һушты алды. Ә инде еләк-емеш йыйыуҙа уға етеүсе һирәктер. Яйҡар (Кәтә) ауылы ҡатын-ҡыҙҙарының барыһы ла шулай: ҡайҙа ғына йәшәмәһендәр, кем генә булып эшләмәһендәр – еләк-емеш йыйып-һатыуҙа улар беренсе.
Динә Вәлиева нимәгә тотонһа ла, булдыра, хәленән, ҡулынан килмәгән бер эш-һөнәр юҡ.
Йәнекәйҙән Мәһәҙей Хашим улы менән Яйҡарҙан Зөһрә Дауыт ҡыҙының арыу ғына, шәптекәй генә балаҡайҙары, ата-әсәһе айырылышҡас, өләсәһе Ғәфүрә Усман ҡыҙы Баһауетдинова тәрбиәһендә үҫә. Бик талапсан, егәрле өләсәй ейәнсәрен ҡаты тота. Динәгә ҡайҙан иптәштәре кеүек рәхәт, иркен йөрөү, уны иртәнән кискәсә эш баҫа, бер ҙә бушамай. Ә инде атаһы яғынан өләсәйе Фатиханың ҡунаҡҡа килеүе - көтөп алған ҙур ҡыуаныс. Донъялағы иң һәйбәт, тыныс, яғымлы өләсәйҙәрҙең береһе йыл һайын Динәнең тыуған көнөнә килә, бүләккә матур күлдәк кейҙерә, ейәнсәрен һөйөп-һөйөп ҡайта.
- Өләсәйҙәремдең икеһенә лә сикһеҙ рәхмәтлемен, - ти Динә. – Фатиха өләсәйем йөҙ йәшкә етә яҙҙы, йәне йәннәттә булһын. Уның йөрәк йылыһы ғүмер буйына күңелемде йылыта. Ә Ғәфүрә өләсәйем мине хеҙмәт һөйөргә, үҙе белгәндең барыһына ла өйрәтте. Кейәүгә сыҡҡанда бөтә эштең рәтен белә инем. Ул, Аллаға шөкөр иҫән, 94 йәштәмен тип тормай, ең һыҙғанып үҙ аллы донъя көтә. Сығышы менән Оҙонгүл ауылынан, Лоҡмановтар нәҫеленән. Туған тейешле Дилбәр апай, Ғәфүрә өләсәйҙең өләсәһе Аҡсабикәгә оҡшағанһың, уның һәләттәре һиңә күскән, ти. Аҡсабикә лә атта ла сапҡан, уҡ та атҡан, тегенсе булараҡ та даны тирә-яҡҡа таралған булған.
Динә мәктәптә яҡшы уҡый, синыфташтары тарафынан отряд председателе, класс старостаһы итеп һайлана. Белем йортоноң тормошонда әүҙем ҡатнаша, конкурс, викториналарҙан ситтә ҡалмай, шиғырҙар яҙа. Өйҙә ултырған гармунды тызҡылдата торғас, 11-12 йәшендә ике яҡлап уйнарға оҫтара. Байым мәктәбенең интернатында йәшәгәндә гармунда уйнап, балаларҙы бейетә, ҙурайғас, ауыл клубында йәштәрҙе йырлатып-бейетеп һөйөндөрә. Нисек башҡалар гармунда уйнай белмәй икән, күп нәмәнән мәхрүм ҡалалар ҙаһа, тип аптыраған ҡыҙ бала өсөн баҫмаҡлы, күрекле музыка ҡоралы һаманғаса йыуанысы ла, ҡыуанысы ла, серҙәше лә. Күңеле булғансы уйнап-уйнап, үҙен дәртләндерә, башҡаларға шатлыҡ өләшә. Бәләкәй сағынан музыкаға ғашиҡ Динә тормошон сәнғәт менән бәйләргә йыйынмай, ғөмүмән, киләсәктә кем булырын артыҡ уйламай. Өләсәһе ейәнсәренә, табипҡа уҡы, тип тыҡыһа, ул үҙе почтальон булып уйнарға ярата. Ә инде мәктәпте тамамлар саҡта медицина училищеһына барам, тип йөрөй-йөрөй ҙә, Белорет педагогия училищеһына уҡырға инә. Һәм үҙенең дөрөҫ юл һайлауына инана – был урта һөнәри белем биреү учреждениеһында уҡыуы ныҡ оҡшай уға. Бергә педагогия серҙәренә төшөнгән Наурыҙ ҡыҙҙары менән дуҫлашып йөрөп, шул ауылға ҡунаҡҡа барғанда, айырмала Ринат исемле егет ҡаршы ала. Һәм тәү күреүҙән Динәгә күҙе төшә. Ҡыҙға ла мыҡты кәүҙәле, көслө, тәмәке тартмаған, ипле егет оҡшай. Бер көн ауылдаш ҡыҙҙар аша хат яҙып ебәрһә, икенсе көнөнә артынса килеп тә еткән Ринат ҡыҙҙың йөрәген тулыһынса яулай һәм улар сәстәрен-сәскә бәйләй. Кешелекле-кеселекле ҡайны-ҡәйнәһенән уңа Динә. Мәрхүм ҡайныһын, дан ҡаҙанған ветеринар Фәрит Вәлиевты, әлегәсә һәр кем ололап иҫләй.
Динә менән Ринат Вәлиевтарҙың ғаилә ағасында өс мөхәббәт емеше тулып-бешкән. Айгүзәл ҡыҙҙары ике юғары уҡыу йортон ҡыҙыл дипломға тамамлаған: Көньяҡ Урал дәүләт университетында техник белем алһа, Башҡорт дәүләт педагогия университетында психолог һөнәрен үҙләштергән. Һөйөклөһө Ришат Мөхәмәтбаев менән Азамат, Асия исемле балалар үҫтерәләр. Мәскәүҙә йәшәһәләр ҙә, ете йәшлек Азамат тап-таҙа башҡортса һөйләшә, әле ауылда ихласлап мал ҡараша. Асияға әле дүрт кенә ай.
Вәлиевтарҙың уртансы ҡыҙы Фатима медицинаны һайлаған, шәфҡәт туташы булып эшләй. Эшенә йәнен-тәнен биргән һылыуҡай Закир Хилажев атлы шәп егет менән ғаилә ҡорған, кескәй Дарина бәхет ҡосағында ғына үҫә.
Кинйә бала Айназ МГТУ-ла дүртенсе курста уҡый, әле Мурманскиҙа практикала.
- Балалар белем алһын, үҙ юлын тапһын, һау-сәләмәт, бәхетле булһындар, тип йәшәлә. Хәҙер минең өсөн иң мөһиме – ейән-ейәнсәрҙәрем телебеҙҙе белһен, башҡортса һөйләшһен, - тип аныҡлай рухлы өләсәй кеше. – Шуға ла ейәнем Азамат менән тик башҡорт телендә генә аралашабыҙ. “Мейес башында биш бесәй. Биш бесәйҙең биш башы. Биш бесәйҙең биш башына төшмәһен мейес ташы” тигән тиҙәйткесте ятлатҡайным, инде лә оҡшатты, рәхәтләнеп ҡабатлап йөрөй. Ун йәшкә тиклем оноттормаһам, аҙаҡ үҙе лә онотмаясаҡ туған телде. Бик күптәр үҙҙәренең балаларын телебеҙҙән мәхрүм итә. Ярыштарҙа ҡатнашып, байтаҡ ерҙәрҙә йөрөйөм һәм төрки телле халыҡ вәкилдәре менән бер-беребеҙҙе яҡшы аңлайбыҙ. Ҡумыҡ, авар, алтай һәм башҡа бик күп телдәр беҙҙекенә оҡшаш. Бер ярышҡа Төркиәнән дә ҡыҙҙар килгәйне, тәржемәсе урынына беҙ йөрөнөк. Башҡорт теле ҡайҙа ла кәрәк. Шуға ла белһендәр, өйрәнһендәр тим.
Туған телде тәрән һөйгән Динәнең күңеле тулы йыр-моң. Быйыл Миндәктәге уғатарҙар ярышында йырсы Илназ Үҙәнбаев үҙенең призын булдырғайны. Динә, их, шул призды - ҡурайҙы оторға ине, тип атып та ебәрә, уғы сәпкә лә тейә! Һәм ул башҡорттоң милли музыка ҡоралын ҡулына алды ла, һис бер күнекмәһеҙ уйнаны ла ебәрҙе! Динә гел дә шулайтып иҫте китәрә. Рәис Низаметдинов ауылда традицион яндан уҡ атыу буйынса оҫталыҡ дәресен үткәргәндә, теләүселәрҙән өс уҡ аттыра. Динә лә ҡыҙығып, ҡайҙа атып ҡарайым әле, тип өс уҡты ла сәпкә тейҙергәс, Рәис Жәүҙәт улы, һиндә таһыллыҡ бар, тип маҡтай. Шул өс һүҙ уны ҡанатландыра. Уҡ-ян һатып ала ла, күнекмәһеҙ-ниһеҙ Яҡтыгүлдә ойошторолған мәргәндәр ярышына барып, беренсе ярышта уҡ 17 мәрәй йыя (ғәҙәттә, тәүгә ярышта ҡатнашыусылар 5-6 мәрәйҙән ары уҙҙыра алмай).
- Уҡ атыу - яратҡан шөғөлдәремдең береһе, - тип йылмая әңгәмәсем. – Нилә апай Исламоваға рәхмәтлемен. Әйҙә, Динә, уҡ атырға, ти ҙә, мине ярыштарға алып сығып китә торғайны. Уларҙың арбаһына ултырғанымды һиҙмәй ҙә ҡалдым. Хәҙер таныштарым ярты Башҡортостан. Бер-беребеҙ менән ярышһаҡ та, көнсөллөк юҡ арабыҙҙа, киреһенсә, бер-беребеҙҙе күтәрмәләп, һәр кемебеҙҙең уңыштары өсөн ҡыуанабыҙ. Уҡсылар шундай татыу, изге, киң күңелле. Уҡ атыу менән барыһына ла шөғөлләнергә тәҡдим итер инем, ир-егеттәргә лә, ҡатын-ҡыҙҙарға ла файҙаһы баһалап бөткөһөҙ.
Динә Вәлиеваның ярыштарҙағы уңыштарын барлай башлаһаҡ, өс көндә лә һанап бөтә алмаҫбыҙ. Ниндәй генә кимәлдәге бәйгелә ҡатнашмаһын, һәр саҡ еңеү менән ҡайта. Быйылғы иң мәртәбәле уңышы - Ҡалмыҡ Республикаһының баш ҡалаһы Элистала уҙған Рәсәй Кубогында беренсе урын!
Ана шундай ул беҙҙең ғорурлығыбыҙ, даныбыҙ, аҫылдарҙан аҫыл Динә Вәлиева!
Фото: Динә Вәлиева.