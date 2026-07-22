Полиция енәйәтселәрҙе эҙләй

Өфөлә йәшәгән 39 йәшлек ҡатын хәйләкәр мутлашыусылар ҡорбаны булып, ҙур сумма аҡсаһынан мәхрүм ҡалған. Хәҙер полиция хеҙмәткәрҙәре енәйәттең бөтә нескәлектәрен асыҡлай.
Барыһы ла телефон шылтыратыуынан башланған. Бер кеше үҙен Оборона министрлығы хеҙмәткәре тип таныштырған һәм ер участкаһын рәсмиләштерергә ярҙам итергә вәғәҙә иткән — бындай льгота махсус хәрби операцияла һәләк булғандарҙың ғаиләләренә ҡаралған. Ҡатын ышанған. Әммә юҡҡа: льготаны рәсмиләштереү һылтауы менән мутлашыусы унан СМС-кодты һорап алған.
Артабан һөйләшеүгә «Дәүләт хеҙмәттәре», Үҙәк банк һәм хатта ФСБ вәкилдәре булып ҡыланған кешеләр ҡушылған. Мутлашыусылар ҡатындың тойғолары менән уйнап, уны ҡурҡытып, бөтә аҡсаһын иҫәптән алырға һәм «ышаныслы кешегә» тапшырырға күндергән. Һөҙөмтәлә ул 3 миллион һумдан ашыу аҡсаһын юғалтҡан.
Бер аҙ ваҡыт үткәс кенә ҡатын алданғанын аңлап, полицияға мөрәжәғәт иткән. Хәҙер был эш буйынса тикшереү бара: енәйәтселәргә 10 йылға тиклем төрмә янай.
Муттар ҡулына эләкмәҫ өсөн нимә эшләргә кәрәк?
Өфө полицияһы МХО-ла ҡатнашыусыларҙың яҡындарын һаҡ булырға саҡыра:
Үҙегеҙҙе һәм аҡсағыҙҙы һаҡлағыҙ!
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.