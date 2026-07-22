+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Июля , 07:59

Полиция енәйәтселәрҙе эҙләй

Хәрби операцияла ҡатнашыусының тол ҡатынын алдап, 3 миллион һумдан ашыу аҡсаһын тартып алғандар.

Полиция енәйәтселәрҙе эҙләйПолиция енәйәтселәрҙе эҙләй
Полиция енәйәтселәрҙе эҙләй

Өфөлә йәшәгән 39 йәшлек ҡатын хәйләкәр мутлашыусылар ҡорбаны булып, ҙур сумма аҡсаһынан мәхрүм ҡалған. Хәҙер полиция хеҙмәткәрҙәре енәйәттең бөтә нескәлектәрен асыҡлай.

Барыһы ла телефон шылтыратыуынан башланған. Бер кеше үҙен Оборона министрлығы хеҙмәткәре тип таныштырған һәм ер участкаһын рәсмиләштерергә ярҙам итергә вәғәҙә иткән — бындай льгота махсус хәрби операцияла һәләк булғандарҙың ғаиләләренә ҡаралған. Ҡатын ышанған. Әммә юҡҡа: льготаны рәсмиләштереү һылтауы менән мутлашыусы унан СМС-кодты һорап алған.

Артабан һөйләшеүгә «Дәүләт хеҙмәттәре», Үҙәк банк һәм хатта ФСБ вәкилдәре булып ҡыланған кешеләр ҡушылған. Мутлашыусылар ҡатындың тойғолары менән уйнап, уны ҡурҡытып, бөтә аҡсаһын иҫәптән алырға һәм «ышаныслы кешегә» тапшырырға күндергән. Һөҙөмтәлә ул 3 миллион һумдан ашыу аҡсаһын юғалтҡан.

Бер аҙ ваҡыт үткәс кенә ҡатын алданғанын аңлап, полицияға мөрәжәғәт иткән. Хәҙер был эш буйынса тикшереү бара: енәйәтселәргә 10 йылға тиклем төрмә янай.

Муттар ҡулына эләкмәҫ өсөн нимә эшләргә кәрәк?

Өфө полицияһы МХО-ла ҡатнашыусыларҙың яҡындарын һаҡ булырға саҡыра:

  • Телефон аша түләүҙәр, ташламалар йәки иҫәптәге аҡса тураһында һөйләшмәгеҙ — хатта һеҙгә "дәүләт органдарынан" шылтыратһалар ҙа.
  • Ташламаларҙы һәм ер участкаларын тик шәхсән үҙегеҙ генә ведомстволарҙа йәки «Дәүләт хеҙмәттәре» (Госуслуги) порталындағы шәхси кабинет аша рәсмиләштерегеҙ.
  • Бер ҡасан да СМС-тан килгән кодтарҙы, паролдәрҙе һәм башҡа йәшерен мәғлүмәттәрҙе хәбәр итмәгеҙ.
  • Шикле кешеләр шылтыратһа — шунда уҡ трубканы һалығыҙ һәм полицияға шылтыратығыҙ: 102 йәки 112.

Үҙегеҙҙе һәм аҡсағыҙҙы һаҡлағыҙ!

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика