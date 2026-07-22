Хәл былай булған: 2026 йылдың ғинуарында урындағы бер ҡатын-ҡыҙ 400 мең һумлыҡ түләү алыу өсөн муниципалитетҡа документтар тапшырған. Был аҡса кешене махсус хәрби операцияла ҡатнашыу өсөн контракт төҙөргә күндергән өсөн бирелә. Ҡатын-ҡыҙ үҙенең ярҙам итеүен белдергән һәм аҡсаны алған. Аҙаҡ иһә уны үҙ ихтыяждарына тотонған.
Тикшереү барышында асыҡланыуынса, ысынында ул бер кемгә лә ярҙам итмәгән - кеше үҙе теләп хеҙмәт итергә киткән.
Прокуратура материалдарҙы тәфтишселәргә тапшырған, хәҙер был факт буйынса (мутлыҡ) енәйәт эше ҡуҙғатылған. Тикшереү прокуратураның күҙәтеүе аҫтында.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.