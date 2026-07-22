+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Июля , 09:25

Енәйәт эше ҡуҙғатылған

Стәрлебаш районы прокуратураһы районда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға нисек ярҙам ителеүен тикшергән һәм алдашыу осрағын асыҡлаған.

Енәйәт эше ҡуҙғатылғанЕнәйәт эше ҡуҙғатылған
Енәйәт эше ҡуҙғатылған

Хәл былай булған: 2026 йылдың ғинуарында урындағы бер ҡатын-ҡыҙ 400 мең һумлыҡ түләү алыу өсөн муниципалитетҡа документтар тапшырған. Был аҡса кешене махсус хәрби операцияла ҡатнашыу өсөн контракт төҙөргә күндергән өсөн бирелә. Ҡатын-ҡыҙ үҙенең ярҙам итеүен белдергән һәм аҡсаны алған. Аҙаҡ иһә уны үҙ ихтыяждарына тотонған.

Тикшереү барышында асыҡланыуынса, ысынында ул бер кемгә лә ярҙам итмәгән - кеше үҙе теләп хеҙмәт итергә киткән.

Прокуратура материалдарҙы тәфтишселәргә тапшырған, хәҙер был факт буйынса (мутлыҡ) енәйәт эше ҡуҙғатылған. Тикшереү прокуратураның күҙәтеүе аҫтында.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика