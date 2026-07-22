Дан ғаилә!

Ғәзиз Илгиз улы менән Ирина Рафаэль ҡыҙы 32 йыл бергә матур тормош көтә, 15 бала үҫтергәндәр. Шуларҙың етәүһе - тәрбиәгә алынған.
Ғаилә башлығы 35 йыл инде уҡытыусы булып эшләй, ә хужабикә райондағы «Өмөт — Надежда» тәрбиәгә бала алыусы ғаиләләргә булышлыҡ итеү үҙәгендә етәксе булған.
Шәйәхмәтовтар 2018 йылда "Йыл ғаиләһе" конкурсында еңгән. Ғәзиз Илгиз улы - "Аталыҡ ҡаһарманлығы", Ирина Рафаэль ҡыҙы "Әсәлек даны" миҙалы менән наградланған.
Бөгөн Башҡортостанда "Ата-әсәлек даны" ордены 20 ғаиләгә тапшырылған, тағы 34 ғаилә ошо ордендың миҙалына лайыҡ булған.
Белеүегеҙсә, илебеҙҙә һәм Башҡортостаныбыҙҙа «Ғаилә» милли проекты ғәмәлгә ашырыла.