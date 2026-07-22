+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Июля , 12:35

Дан ғаилә!

Рәсәй Президенты указы менән Башҡортостандың Баймаҡ районындағы Юлыҡ ауылында йәшәүсе Ирина һәм Ғәзиз Шәйәхмәтовтар "Ата-әсәлек даны" орденына лайыҡ булды.

Дан ғаилә!Дан ғаилә!
Дан ғаилә!
Ғәзиз Илгиз улы менән Ирина Рафаэль ҡыҙы 32 йыл бергә матур тормош көтә, 15 бала үҫтергәндәр. Шуларҙың етәүһе - тәрбиәгә алынған.
Ғаилә башлығы 35 йыл инде уҡытыусы булып эшләй, ә хужабикә райондағы «Өмөт — Надежда» тәрбиәгә бала алыусы ғаиләләргә булышлыҡ итеү үҙәгендә етәксе булған. 
Шәйәхмәтовтар 2018 йылда "Йыл ғаиләһе" конкурсында еңгән. Ғәзиз Илгиз улы - "Аталыҡ ҡаһарманлығы", Ирина Рафаэль ҡыҙы "Әсәлек даны" миҙалы менән наградланған.
Бөгөн Башҡортостанда "Ата-әсәлек даны" ордены 20 ғаиләгә тапшырылған, тағы 34 ғаилә ошо ордендың миҙалына лайыҡ булған.
Белеүегеҙсә, илебеҙҙә һәм Башҡортостаныбыҙҙа «Ғаилә» милли проекты ғәмәлгә ашырыла.
Фото: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Контента | Инфоповод
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика