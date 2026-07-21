+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Июля , 06:20

Ташҡынға бәйле яңылыҡтар

Асҡын районында һыу баҫыу осраҡтары даими контролдә тотола.

Ташҡынға бәйле яңылыҡтарТашҡынға бәйле яңылыҡтар
Ташҡынға бәйле яңылыҡтар

Сарс йылғаһы кимәленең күтәрелеүе һөҙөмтәһендә райондың өс тораҡ пунктында 102 йорт яны территорияһы һыу аҫтында ҡала, тип хәбәр итте БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының матбуғат хеҙмәте:

- Үршиҙелә 31 йорт яны территорияһы, Сурашта 22 йорт һыу аҫтында. Был тораҡ пункттарҙа һыу кимәле кәмей. Солтанбәктә 44 йорт яны территорияһы һыу аҫтында ҡала. Ҡамашиҙе ауылында 5 йортто һыу баҫҡан. БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан территориаль ярҙамсы системаһының Асҡын звеноһында «Ғәҙәттән тыш хәл»режимы индерелде. Тораҡ пункттарҙа һыу кимәлен күҙәтеү өсөн ваҡытлыса постар ҡуйылған. Һыу баҫыу ихтималлығы булған зоналарҙағы халыҡты алдан иҫкәрткәс 162 кешенең 152-һе һыу күтәрелгәнгә тиклем үҙ аллы эвакуациялана. Халыҡҡа адреслы ярҙам күрһәтелә: шешәләге һыу һәм аҙыҡ-түлек килтереү ойошторолған. Ваҡытлыса урынлаштырыу пункттары әҙер.

Фото: БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика