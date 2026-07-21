Ташҡынға бәйле яңылыҡтар

Сарс йылғаһы кимәленең күтәрелеүе һөҙөмтәһендә райондың өс тораҡ пунктында 102 йорт яны территорияһы һыу аҫтында ҡала, тип хәбәр итте БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының матбуғат хеҙмәте:
- Үршиҙелә 31 йорт яны территорияһы, Сурашта 22 йорт һыу аҫтында. Был тораҡ пункттарҙа һыу кимәле кәмей. Солтанбәктә 44 йорт яны территорияһы һыу аҫтында ҡала. Ҡамашиҙе ауылында 5 йортто һыу баҫҡан. БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан территориаль ярҙамсы системаһының Асҡын звеноһында «Ғәҙәттән тыш хәл»режимы индерелде. Тораҡ пункттарҙа һыу кимәлен күҙәтеү өсөн ваҡытлыса постар ҡуйылған. Һыу баҫыу ихтималлығы булған зоналарҙағы халыҡты алдан иҫкәрткәс 162 кешенең 152-һе һыу күтәрелгәнгә тиклем үҙ аллы эвакуациялана. Халыҡҡа адреслы ярҙам күрһәтелә: шешәләге һыу һәм аҙыҡ-түлек килтереү ойошторолған. Ваҡытлыса урынлаштырыу пункттары әҙер.
Фото: БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы.