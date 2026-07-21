+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Июля , 04:35

Һәр саҡ әҙербеҙ!

Башҡортостандың Октябрьский ҡалаһында Бөтә Рәсәй физкультура-спорт комплексы - ГТО нормаларын тапшырыуға етди ҡарайҙар.

Һәр саҡ әҙербеҙ!Һәр саҡ әҙербеҙ!
Һәр саҡ әҙербеҙ!
Ул һәр йәш төркөмө кешеләре өсөн дә популяр. "Рәсәй спорты" дәүләт программаһының маҡсаты - халыҡты физкультура менән шөғөлләнеүгә ылыҡтырыу. 
ГТО нормаларын тапшырыу ҙа быға булышлыҡ итә, әлбиттә.
Октябрьскийҙағы махсус үҙәктә, йәғни ГТО нормаларын тапшырыуға бәйле ойошмала, уңышҡа өлгәшкәндәрҙе тантаналы бүләкләйҙәр ҙә. Ошо көндәрҙә 40 йәштән өлкән 14 кеше юғары баһаланған. Шулай уҡ балалар ҙа үҙен һынап ҡарай. Йәй башынан алып, белем биреү учреждениеларында 157 уҡыусы ГТО нормаһын тапшырға һәм уларҙың 91-е "алтын" билдә алған.
 
Фото: Администрация городского округа город Октябрьский РБ, Контента | Инфоповод
Һәр саҡ әҙербеҙ!
Һәр саҡ әҙербеҙ!
Һәр саҡ әҙербеҙ!
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика