+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Июля , 08:30

"Рәхәттә" фестиваленә барыу өсөн биш сәбәп

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: 25-26 июлдә Өфөнөң "Ҡашҡаҙан" паркында шәп һәм үҙенсәлекле фестиваль үтәсәк. Кемдәр мунса ярата? Кемдәр әүҙем ялға өҫтөнлөк бирә? Кем сәләмәт тормош алып бара һәм һаулығын ҡайғырта? Һеҙҙең барығыҙҙы ла "Рәхәттә" саҡыра! Был саранан ситтә ҡалмау өсөн сәбәптәр күп.  

"Рәхәттә" фестиваленә барыу өсөн биш сәбәп"Рәхәттә" фестиваленә барыу өсөн биш сәбәп
"Рәхәттә" фестиваленә барыу өсөн биш сәбәп

1. Был мунса ғына түгел — ысын пар сәнғәте. Ғәҙәти мунса процедуралары тураһында онот. "Рәхәттә" һәр сеанс эстетик тәжрибәгә әйләнә. Үҙеңде мунса фанаты, тип һанамаһаң да, бында булыуҙан ғына илһам аласаҡһың. 
2. Гастрофестиваль: өйҙә нимә бешереп булмай, шунан ауыҙ итергә мөмкин буласаҡ. "ГастроРәхәттә" мейес, һауыт-һаба тураһында ла оноторға мөмкин. Унда аш-һыу, сәләмәт меню, тәмлекәстәр һәм эсемлектәр менән тәьмин итеүсе фудтрактар эшләйәсәк. Ҡымыҙ, үлән төнәтмәһе, бауырһаҡ, ыҫланған ит – айырым рәхәтлек!

3. Матурлыҡтан ләззәтләнеү өсөн айырым көн дә кәрәкмәй. Йәйге Ҡашҡаҙан гүзәллеге менән арбай: фотозоналар, йәйәүлеләр өсөн юлдар, тере музыка, күл һәм маршрут карталары. Һеҙ атмосфера өсөн генә килә алаһығыҙ – тирә-яҡта йөрөп, социаль селтәрҙәр өсөн шәп фотолар төшөрөргә, диджей-сет тыңларға мөмкин.
4. Дуҫтар менән шау-шыуһыҙ шәп ял. Ҡайҙа барырға тип борсолорға кәрәкмәй: барыһы ла бер урында. Конкурстар, лекциялар, спорт турнирҙары, оҫталыҡ дәрестәре һәм усаҡ. Ә кис сәхнә янында осрашырға мөмкин. Ә иң мөһиме – ҡала ығы-зығыһы һеҙҙе борсомаҫ.

5. Балалар өсөн дә, ололар өсөн дә шәп ғаилә ялы. Бөтә ғаилә менән ял итеү – һәйбәт, изге йола. "На Рахате" - төрлө йәштәге ҡунаҡтар өсөн күңел асыу тәҡдим иткән урын. Өлкәндәр мунса мәҙәниәте менән таныша, оҫталыҡ дәрестәренә, йәрминкәгә, тематик майҙансыҡтарға йөрөй ала, ә бәләкәс ҡунаҡтарҙы уйындар, күңел асыу программаһы, «Илир» этник ҡасабаһы көтә.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика