"Рәхәттә" фестиваленә барыу өсөн биш сәбәп

1. Был мунса ғына түгел — ысын пар сәнғәте. Ғәҙәти мунса процедуралары тураһында онот. "Рәхәттә" һәр сеанс эстетик тәжрибәгә әйләнә. Үҙеңде мунса фанаты, тип һанамаһаң да, бында булыуҙан ғына илһам аласаҡһың.
2. Гастрофестиваль: өйҙә нимә бешереп булмай, шунан ауыҙ итергә мөмкин буласаҡ. "ГастроРәхәттә" мейес, һауыт-һаба тураһында ла оноторға мөмкин. Унда аш-һыу, сәләмәт меню, тәмлекәстәр һәм эсемлектәр менән тәьмин итеүсе фудтрактар эшләйәсәк. Ҡымыҙ, үлән төнәтмәһе, бауырһаҡ, ыҫланған ит – айырым рәхәтлек!
3. Матурлыҡтан ләззәтләнеү өсөн айырым көн дә кәрәкмәй. Йәйге Ҡашҡаҙан гүзәллеге менән арбай: фотозоналар, йәйәүлеләр өсөн юлдар, тере музыка, күл һәм маршрут карталары. Һеҙ атмосфера өсөн генә килә алаһығыҙ – тирә-яҡта йөрөп, социаль селтәрҙәр өсөн шәп фотолар төшөрөргә, диджей-сет тыңларға мөмкин.
4. Дуҫтар менән шау-шыуһыҙ шәп ял. Ҡайҙа барырға тип борсолорға кәрәкмәй: барыһы ла бер урында. Конкурстар, лекциялар, спорт турнирҙары, оҫталыҡ дәрестәре һәм усаҡ. Ә кис сәхнә янында осрашырға мөмкин. Ә иң мөһиме – ҡала ығы-зығыһы һеҙҙе борсомаҫ.
5. Балалар өсөн дә, ололар өсөн дә шәп ғаилә ялы. Бөтә ғаилә менән ял итеү – һәйбәт, изге йола. "На Рахате" - төрлө йәштәге ҡунаҡтар өсөн күңел асыу тәҡдим иткән урын. Өлкәндәр мунса мәҙәниәте менән таныша, оҫталыҡ дәрестәренә, йәрминкәгә, тематик майҙансыҡтарға йөрөй ала, ә бәләкәс ҡунаҡтарҙы уйындар, күңел асыу программаһы, «Илир» этник ҡасабаһы көтә.