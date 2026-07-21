+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Июля , 08:09

Ҡабалар бит ҡапҡанға!

Салауат ҡалаһында йәшәүсе ир мутлашыусыларҙың хәйләкәр схемаһы арҡаһында 2 миллион һумдан мәхрүм ҡалған!

Ҡабалар бит ҡапҡанға!Ҡабалар бит ҡапҡанға!
Ҡабалар бит ҡапҡанға!

Барыһы ла ябай шылтыратыуҙан башлана: таныш булмаған кеше, ашығыс рәүештә домофон асҡыстарын алмаштырырға кәрәк, тип алдап, ирҙән смс аша килгән кодты һорап ала. Артабан ҡурҡынысыраҡ шылтыратыуҙар яңғырай: аферистар Росфинмониторинг һәм ФСБ хеҙмәткәрҙәре булып ҡылана, «терроризмды спонсорлау» менән ҡурҡыта һәм аҡсаны «хәүефһеҙ иҫәпкә»күсерергә күндерә. Зыян күреүсе 2 миллион һум аҡсаһын банктан, машина һатып алам, тип ала ла, Ҡазанға юллана һәм шунда бөтә сумманы курьерға бирә. Һуңынан ғына алданғанын аңлай һәм полицияға бара. Айырыуса ҙур күләмдә мутлашыу тураһында енәйәт эше ҡуҙғатылған. ЭСКЕ ЭШТӘР МИНИСТРЛЫҒЫ иҫкәртә: сит кешеләргә ышанмағыҙ, смс-тан кодтарҙы хәбәр итмәгеҙ һәм башҡаларҙың күрһәтмәләре буйынса аҡса күсермәгеҙ!

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика