+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Июля , 11:02

Иғтибар: эҙләү!

Стәрлетамаҡта полиция хәбәрһеҙ юғалған ирҙе эҙләй.

Иғтибар: эҙләү!Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!

Рәсәй Эске эштәр министрлығының Стәрлетамаҡ ҡалаһы буйынса идаралығы тарафынан хәбәрһеҙ юғалған 1976 йылғы Манаев Рөстәм Хәлил улы эҙләнә. Ул Стәрлетамаҡ районының Наумовка ауылынан.

Рөстәм Хәлил улы 10 июлдә Стәрлетамаҡтағы «Колхоз баҙары» туҡталышында төшөп ҡалған һәм билдәһеҙ йүнәлештә юғалған. Медицина ярҙамына мохтаж.

Билдәләре: ҡарамаҡҡа 45–50 йәшлек, буйы 170 см самаһы, кәүҙәһе тулы, сәсе сал, күҙҙәре көрән.

Кейеме: һоро футболка, асыҡ зәңгәр төҫтәге салбар, ҡара кроссовкалар. Үҙе менән ҡара төҫтәге барсеткаһы булған.

Ошо кешене таныған йәки уның ҡайҙа булыуы тураһында мәғлүмәте булған бөтә кешеләрҙән 02 (кеҫә телефонынан — 102) номерына йәки Рәсәй Эске эштәр министрлығының Стәрлетамаҡ ҡалаһы буйынса идаралығының дежур бүлегенә хәбәр итеүегеҙҙе һорайбыҙ: (3473) 20-45-31, 987-257-37-22.

Фото: https://vk.ru/mvdporespublikebashkortostan

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика