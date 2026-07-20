+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Июля , 08:35

Август ниндәй буласаҡ?

Белгестәрҙең фаразына күҙ һалайыҡ.

Август ниндәй буласаҡ?Август ниндәй буласаҡ?
Август ниндәй буласаҡ?

Июль айы ярайһы һалҡынса тамамлана. Синоптиктар фаразлауынса, 29 июлдән 3 авгусҡаса көндөҙ +19, +22 градус ҡына буласаҡ, ә төндә +12 градус.

Август башы көҙ һымағыраҡ булыр, тиҙәр. 4-енән 8 авгусҡа тиклем көндөҙгө температура +15 градустан да күтәрелмәҫ, моғайын. Төндә иң йылыһы +10 градус. Үәт, шулай! Йәй ҙә бөтә.

Айҙың тәүге ун көнлөгөндә ямғыр ҙа мул яуасаҡ.

Бары тик 10 августан һуң ғына сираттағы йылы тулҡын килә: көндөҙ һауа температураһы ай аҙағынаса +20 градустан +24 градусҡа тиклем тороуы ихтимал. Төндә +11-ҙән +16 градус самаһы.

Айҙың өсөнсө декадаһында яуым-төшөм күберәк була: ямғырҙың көн һайын тиерлек яуыуы фаразлана.

Фото: яһалма зиһенде ҡулланып эшләнгән.

 

Беҙҙе МАКС-та ла уҡығыҙ! 

https://max.ru/yeshlek_gazite

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика