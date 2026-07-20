Август ниндәй буласаҡ?

Июль айы ярайһы һалҡынса тамамлана. Синоптиктар фаразлауынса, 29 июлдән 3 авгусҡаса көндөҙ +19, +22 градус ҡына буласаҡ, ә төндә +12 градус.
Август башы көҙ һымағыраҡ булыр, тиҙәр. 4-енән 8 авгусҡа тиклем көндөҙгө температура +15 градустан да күтәрелмәҫ, моғайын. Төндә иң йылыһы +10 градус. Үәт, шулай! Йәй ҙә бөтә.
Айҙың тәүге ун көнлөгөндә ямғыр ҙа мул яуасаҡ.
Бары тик 10 августан һуң ғына сираттағы йылы тулҡын килә: көндөҙ һауа температураһы ай аҙағынаса +20 градустан +24 градусҡа тиклем тороуы ихтимал. Төндә +11-ҙән +16 градус самаһы.
Айҙың өсөнсө декадаһында яуым-төшөм күберәк була: ямғырҙың көн һайын тиерлек яуыуы фаразлана.
Фото: яһалма зиһенде ҡулланып эшләнгән.
Беҙҙе МАКС-та ла уҡығыҙ!