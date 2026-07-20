Асҡында ташҡын!

Был хаҡта муниципалитет башлығы Динис Йосопов хәбәр итте. Уның һүҙҙәренсә, уҙған төндә Сураш ауылында һыу кимәле 110 сантиметрға күтәрелгән, һөҙөмтәлә 24 йортто һыу баҫҡан. 30 кеше эвакуациялана, шуларҙың өсәүһе – балалар. Урында ашығыс хеҙмәттәр эшләй. Ярҙамға шулай уҡ Малаяҙҙан һәм Өфөнән ҡотҡарыусыларҙың төркөмдәре йәлеп ителгән.
Ташҡын менән хәл бик көсөргәнешле ҡала. "Ҙур һыу" килде - кимәле 2,5 метрға күтәрелде. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Үршиҙе ауылында 18 йорт һыу аҫтында ҡалған, һәм һыу килеүен дауам итә, - тип яҙҙы Динис Йосопов.
Башҡортостан Республикаһының Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитетының матбуғат хеҙмәте, ҡотҡарыусылар Асҡын районында халыҡҡа ярҙам күрһәтә, тип белдерҙе:
- Пермь крайы территорияһында дамбаның емерелеп, Сарс йылғаһының кимәле күтәрелеү тураһында мәғлүмәт алынғас та, ҡотҡарыусылар район хакимиәте вәкилдәре менән берлектә йорттарҙы урап сыҡты һәм халыҡты хәүефле зона тураһында иҫкәртте, шулай уҡ зыянды кәметеү өсөн эвакуацияға әҙерләнергә ярҙам итте.
Йәкшәмбе көндөң икенсе яртыһында Сарс йылғаһында һыу кимәле 1,5 метрҙан ашыуға күтәрелде, был Үршәҙе ауылында 32 ихатаның һыу аҫтында ҡалыуына килтерҙе. Зыян күреүселәр юҡ, ваҡытлыса урынлаштырыу пункты әҙерләнгәйне, әммә һыу баҫҡан участкаларҙа йәшәүсе 38 кеше туғандарына күсте. Әле урында ҡотҡарыусылар, ашығыс һәм оператив хеҙмәттәр, район хакимиәте вәкилдәре эшләй. Йылға кимәленә даими мониторинг алып барыла.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: әгәр һеҙгә ҡотҡарыусылар ярҙамы кәрәк булһа, 112 номерына шылтыратығыҙ.
Фото: https://vk.ru/id4289225