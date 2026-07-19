+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Июля , 13:06

Банан - файҙалы емеш

Сингапур ғалимдары унда хәтерҙе яҡшыртыусы һәм организм эшмәкәрлеген арттырыусы матдәләр барлығын асыҡлаған. В төркөмөндәге витаминдар күп булыу сәбәпле, банан күңел төшөнкөлөгә бирешмәҫлек көс-дәрт тә бирә икән.  

Банан - файҙалы емешБанан - файҙалы емеш
Банан - файҙалы емеш

Калий күп булғанлыҡтан, йөрәк һәм ҡан-тамырҙар ауырыуҙарынан да ярҙам итә. Калий шулай уҡ организмдан артыҡ шыйҡлыҡты ла сығара. Тимәк, әгәгр шешенеүҙән интегәһегеҙ икән, банан ашағыҙ.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика