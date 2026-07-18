+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Июля , 08:00

Һөйөнсө, яңы китап сыҡты!

"Китап" нәшриәтендә арабыҙҙан иртә киткән билдәле яҙыусы, шағир, журналист Дамир Шәрәфетдиновтың "Мөхәббәт тауы" исемле китабы донъя күрҙе.  

Һөйөнсө, яңы китап сыҡты!Һөйөнсө, яңы китап сыҡты!
Һөйөнсө, яңы китап сыҡты!

Яҙыусының был йыйынтығына төрлө йылдарҙа яҙылған фәнни-фантастик, кеше яҙмышы, заман ағышы хаҡындағы хикәйәләре, лирик, фәлсәфәүи шиғырҙары һәм көндәлектәре тупланды.

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика