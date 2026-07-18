+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Июля , 06:13

"Рәхәттә" - спорт менән

Әйҙәгеҙ, Ҡашҡаҙан паркына барып, футбол, баскетбол, пляж волейболы уйнап ҡайтайыҡ! Һаулыҡ һәм туризм фестиваленең спорт программаһы башҡа уйындарға һәм ярыштарға ла бик бай.  

"Рәхәттә" - спорт менән"Рәхәттә" - спорт менән
"Рәхәттә" - спорт менән

25-26 июлдә үтәсәк "Рәхәттә" халыҡ-ара фестивале әүҙем тормош яратыусыларҙы ла, профессионал спортсыларҙы ла, етеҙҙәрҙе лә берләштерә. "Динамо" баскетбол клубы республика федерацияһы менән берлектә Өфө ҡалаһы кубогына турнир ойоштора. Унда ир-егеттәр генә түгел, гүзәл заттар ҙа көс һынаша ала.ҡатнашыу өсөн Башҡортостандың Баскетбол федерацияһына ғариза бирергә кәрәк.

Ә мини- футбол яратыусыларҙы 20-се Ҡашҡаҙан кубогы көтә. Әлеге ваҡытта унда район һәм ҡалаларҙан 41 команда ярышырға теләк белдергән. 

Ҡыҫҡаһы, "Рәхәттә" бик ҡыҙыу һәм сәмле буласаҡ!

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика