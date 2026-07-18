Көнөңдө етен майынан башла

Ябығырға теләүселәр уны киң ҡуллана, шулай уҡ косметология өлкәһендә лә популяр. Мәҫәлән, бит тиреһе ҡоро булғанда, йоҡларға ятыр алдынан етен майы һөртөгөҙ.
Өс ай һайын ике аҙна дауамында иртәнсәк ас ҡарынлай бер аш ҡалағы (кемдәргә ауыр балғалаҡ менән башлап ебәрергә була) етен майы эскәндә йөрәк-ҡан тамырҙары, шәкәр диабеты, эс ҡатыуҙың нимә икәнен дә белмәҫһегеҙ. Ул шулай уҡ яман шеште иҫкәртә, организмдың ҡартайыуына ҡаршы көрәшә, тиренең, сәс һәм тырнаҡтарҙың торошон яҡшырта.
Әйткәндәй, кемдәр тәбиғи майҙы ҡуллана алмай, дарыуханаларҙа етен майыны витамин булараҡ капсулаларҙа һатыла.