+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Июля , 05:00

Көнөңдө етен майынан башла

Ул витаминдарға (айырыуса Е һәм К витаминына), майлы кислоталарға, макро- һәм микроэлементтарға бай.  

Көнөңдө етен майынан башлаКөнөңдө етен майынан башла
Көнөңдө етен майынан башла

Ябығырға теләүселәр уны киң ҡуллана, шулай уҡ косметология өлкәһендә лә популяр. Мәҫәлән, бит тиреһе ҡоро булғанда, йоҡларға ятыр алдынан етен майы һөртөгөҙ.

Өс ай һайын ике аҙна дауамында иртәнсәк ас ҡарынлай бер аш ҡалағы (кемдәргә ауыр балғалаҡ менән башлап ебәрергә була) етен майы эскәндә йөрәк-ҡан тамырҙары, шәкәр диабеты, эс ҡатыуҙың нимә икәнен дә белмәҫһегеҙ. Ул шулай уҡ яман шеште иҫкәртә, организмдың ҡартайыуына ҡаршы көрәшә, тиренең, сәс һәм тырнаҡтарҙың торошон яҡшырта.

Әйткәндәй, кемдәр тәбиғи майҙы ҡуллана алмай, дарыуханаларҙа етен майыны витамин булараҡ капсулаларҙа һатыла.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика