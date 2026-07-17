+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Июля , 05:40

Йәй күрмәҫбеҙ инде

Көн торошо бер ҙә көйләнергә уйламай.

Йәй күрмәҫбеҙ индеЙәй күрмәҫбеҙ инде
Йәй күрмәҫбеҙ инде

 

Башгидрометцентр синоптиктары яҡын көндәргә фаразяһаны.

Бөгөн, 17 июлдә, Башҡортостанда ҡыҫҡа ваҡытлы көслө ямғыр, боҙборсаҡ яуасаҡ, йәшен йәшнәйәсәк. Ел көнсығыштан, төньяҡ-көнсығыштан талғын, урыны менән көслө ел сығыуы бар. Һауа температураһы көндөҙ +22,+27 градус буласаҡ.

Иртәгә, 18 июлдә,  көслө ямғыр, боҙборсаҡ яуасаҡ, йәшен йәшнәйәсәк. Ел көньяҡ-көнбайыштан төньяҡҡа күсеүсән, талғын, урыны менән көслө ел сығыуы ихтимал. Һауа температураһы төнөн +11,+16 градус, көндөҙ +18,+23 градус тәшкил итәсәк.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика