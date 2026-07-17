Йәй күрмәҫбеҙ инде

Башгидрометцентр синоптиктары яҡын көндәргә фаразяһаны.
Бөгөн, 17 июлдә, Башҡортостанда ҡыҫҡа ваҡытлы көслө ямғыр, боҙборсаҡ яуасаҡ, йәшен йәшнәйәсәк. Ел көнсығыштан, төньяҡ-көнсығыштан талғын, урыны менән көслө ел сығыуы бар. Һауа температураһы көндөҙ +22,+27 градус буласаҡ.
Иртәгә, 18 июлдә, көслө ямғыр, боҙборсаҡ яуасаҡ, йәшен йәшнәйәсәк. Ел көньяҡ-көнбайыштан төньяҡҡа күсеүсән, талғын, урыны менән көслө ел сығыуы ихтимал. Һауа температураһы төнөн +11,+16 градус, көндөҙ +18,+23 градус тәшкил итәсәк.