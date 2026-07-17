+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Июля , 04:45

Республикала «Онкопатруль» проекты ғәмәлгә ашырыла

Кисә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Милли медицина радиология тикшеренеү үҙәгенең генераль директоры, Рәсәй онкологтар ассоциацияһы президенты, илдең Һаулыҡ һаҡлау министрлығының штаттан тыш баш белгес-онкологы, медицина фәндәре докторы, профессор, академик Андрей Каприн менән осрашты. Көн тәртибендә – республика биләмәһендә «Онкопатруль» Бөтә Рәсәй мәғлүмәт-ағартыу проектын тормошҡа ашырыу.

Республикала «Онкопатруль» проекты ғәмәлгә ашырылаРеспубликала «Онкопатруль» проекты ғәмәлгә ашырыла
Республикала «Онкопатруль» проекты ғәмәлгә ашырыла

Осрашыуҙа Башҡортостандан Михаил Чумаков исемендәге Федераль иммунобиологик препараттарҙы тикшереү һәм эшләү ғилми үҙәгенең генераль директоры, академик Айҙар Ишмөхәмәтов та ҡатнашты.

Радий Хәбиров республикала онкологик ярҙамды үҫтереүҙең әһәмиәтен һыҙыҡ өҫтөнә алды һәм Рәсәйҙең Һаулыҡ һаҡлау министрлығына һәм федераль ғилми үҙәктәргә ярҙамы өсөн рәхмәт белдерҙе.

Республикала бөтәһе 296 табип-онколог эшләй, шуларҙың 179-ы – амбулатор шарттарҙа. Онкология хеҙмәтенең һөҙөмтәле үҫеше шештәрҙе иртә стадияла асыҡларға һәм яман шеш барлыҡҡа килеү хәүефен кәметергә мөмкинлек бирә. Был тәү сиратта иҫкәртеү саралары ярҙамында тормошҡа ашырыла. Мәҫәлән, 2026 йылдың тәүге ярты йыллығында республикала онкологик ауырыуҙар һаны уҙған йылдың ошо уҡ осоро менән сағыштырғанда 5,3 процентҡа кәмегән.

«Онкопатруль» проекты 2019 йылдан ғәмәлгә ашырыла. Ул, сирҙәрҙе иртә асыҡлау, сәләмәт йәшәү образы һәм онкологик һаҡлыҡ формалаштырыу юлы менән халыҡтың һаулығын һаҡлауға һәм үлем осраҡтарын кәметеүгә йүнәлтелгән.

Башҡортостан – проектҡа тәүгеләрҙән булып ҡушылған төбәктәрҙең береһе. Был ваҡытта «Башҡортостан сода компанияһы», «Салауатбыяла» һәм «Өфө моторҙар эшләү берекмәһе» предприятиелары хеҙмәткәрҙәре диагностика үткән. Быйыл инициатива Ишембайҙа һәм Нефтекамала тормошҡа ашырылған. Төрлө профилле алдынғы онкологтар ҡатнашлығында медицина тикшереүен Ишембай катализаторҙар махсуслаштырылған химия заводы һәм «НефАЗ» ААЙ хеҙмәткәрҙәре үткән. Шулай уҡ республиканың ультратауыш диагностикаһы табиптары, Нефтекама округы эндоскопистары һәм рентгенологтары өсөн оҫталыҡ дәрестәре ойошторғандар. Ә 17-18 июлдә Өфөлә «Яман шештәрҙе ҡатнаш дауалау» ғилми-ғәмәли конференцияһы үтә, унда Милли медицина радиология тикшеренеү үҙәге белгестәре оҫталыҡ дәрестәре лә күрһәтәсәк.

Андрей Каприн Башҡортостанда федераль проектты тормошҡа ашырыу кимәлен юғары баһаланы һәм республиканың идара итеү командаһына төбәктә онкология хеҙмәтен үҫтереүгә иғтибары өсөн рәхмәт белдерҙе.

Фото һәм сығанаҡ: БР Башлығы сайтынан.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика