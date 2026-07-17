+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Июля , 04:35

Радий Хәбиров сираттағы «Инвестиция сәғәте»н үткәрҙе

Республика йортонда Башҡортостан Башлығы уҙғарған сарала Инвестиция комитеты менән бергә агросәнәғәт комплексына һәм хеҙмәтләндереү өлкәһенә ҡараған яңы проекттар тикшерелде.

Радий Хәбиров сираттағы «Инвестиция сәғәте»н үткәрҙеРадий Хәбиров сираттағы «Инвестиция сәғәте»н үткәрҙе
Радий Хәбиров сираттағы «Инвестиция сәғәте»н үткәрҙе

«Акрос РБ» компанияһы директоры Артур Тимерғәлин Өфө районында ауыл хужалығы техникаһы өсөн запас частар етештереү буйынса цех төҙөү пландары тураһында һөйләне.

Быға тиклем 250 миллион һумлыҡ проект муниципаль «Эшҡыуарлыҡ сәғәте»ндә хуплау тапҡан. Инвестор Башҡортостандың Үҫеш корпорацияһы ярҙамында объект төҙөү өсөн майҙансыҡ һайлаған һәм инженер селтәрҙәренә тоташыу мөмкинлектәрен тикшергән.

Яңы производствоны 2028 йылда асырға ниәтләйҙәр, ул 25 эш урыны булдырырға мөмкинлек бирәсәк. Цехта йылына 500-гә яҡын төрлө агрегат һәм запас частар сығарырға планлаштыралар.

Проектҡа ярҙам саралары булараҡ һалым льготалары менән «өҫтөнлөклө» статусы бирелде. Ер участкаһын ҡуртымға алыуҙы теркәүҙә Өфө районы хакимиәте лә ярҙам итәсәк.

«ТриА Девелопмент» компанияһының генераль директоры Константин Гусельников Өфө районында юл буйы ҡунаҡханаһы төҙөү проектын тәҡдим итте.

Эшҡыуар 45 номерлы заманса ҡунаҡхана төҙөлөшөнә 221 миллион һумдан ашыу аҡса йүнәлтергә планлаштыра. Был 16 яңы эш урыны булдырыу мөмкинлеген бирә. Объектты 2028 йылда сафҡа индерергә иҫәп тоталар.

Башҡортостандың инвестиция комитеты проектҡа һалым ташламалары менән «өҫтөнлөклө» статусы бирҙе. Өфө районы хакимиәте лә ер участкаһын ҡуртымға алыуға булышлыҡ итәсәк.

Өфөлә «Золотые пески» ял базаһы булдырыу инициативаһы менән «Сибур плюс» компанияһы директоры урынбаҫары Юрий Ночевкин сығыш яһаны. Инвестор рекреацион объект төҙөлөшөнә 85 миллион һум йүнәлтергә һәм Ағиҙел йылғаһы ярында ҡунаҡ йорттары, мунсалар, кафе-ресторан төҙөргә, шулай уҡ мангал зоналары һәм пляж йыһазландырырға ниәтләй.

14 кешене эш менән тәьмин итәсәк ял базаһын 2029 йылда асырға планлаштыралар. Ярҙам саралары сифатында проектҡа «өҫтөнлөклө» статусы бирелде. Өфө хакимиәте шулай уҡ ер участкаһын ҡуртымға алыуға булышлыҡ итәсәк.

Сығанаҡ: БР Башлығы сайтынан.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика