Һабантуй майҙанында шыршылар үҫәсәк

Әбйәлил районының һабантуйы үтәсәк майҙансыҡта «Салауат" компанияһы зәңгәр шыршылар аллеяһы ултыртты. Экологик өмәлә ауыл биләмәләре башлыҡтары һәм халыҡ әүҙем ҡатнашты.
«Салауат» компанияһы директоры Таһир Бәхтигәрәев өмәселәрҙе ихлас сәләмләне:
– Иртәгә бында район халҡы өсөн ҙур һәм мөһим сара - һабантуй үтәсәк. "Салауат" компанияһы Әбйәлил районының мөһим объекттарын төҙөкләндереү традицияһын дауам итә. Бөгөнгө экологик акция ла сираттағы эшебеҙ. Һеҙҙең һәр берегеҙ тарихи ваҡиғала - аллеяға нигеҙ һалыуҙа ҡатнаша. Һабантуй биләмәһен төҙөкләндереүгә өлөш индергәнегеҙ өсөн рәхмәт белдерәбеҙ. Һәр ултыртылған ағас ныҡлы тамыр йәйһен һәм киләсәктә әбйәлилдәрҙең изге эштәре хаҡында дәлил булып, шаулап үҫһен!
Өмәлә ҡатнашыусыларға «Салауат» компанияһы футболкалар һәм бейсболкалар таратты. Ағас ултыртыусылар изге теләктәр менән үҫентеләрҙе ергә ултыртты. Бер нисә йылдан матур аллея барлыҡҡа килер тип өмөт итәйек.