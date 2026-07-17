+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Июля , 17:40

Һабантуй майҙанында шыршылар үҫәсәк

«Салауат» компанияһы бында зәңгәр шыршылар ултыртты

Һабантуй майҙанында шыршылар үҫәсәкҺабантуй майҙанында шыршылар үҫәсәк
Һабантуй майҙанында шыршылар үҫәсәк
Әбйәлил районының һабантуйы үтәсәк майҙансыҡта «Салауат" компанияһы зәңгәр шыршылар аллеяһы ултыртты. Экологик өмәлә ауыл биләмәләре башлыҡтары һәм халыҡ әүҙем ҡатнашты.
 «Салауат» компанияһы директоры Таһир Бәхтигәрәев өмәселәрҙе ихлас сәләмләне:
– Иртәгә бында район халҡы өсөн ҙур һәм мөһим сара - һабантуй үтәсәк. "Салауат" компанияһы Әбйәлил районының мөһим объекттарын төҙөкләндереү традицияһын дауам итә. Бөгөнгө экологик акция ла сираттағы эшебеҙ. Һеҙҙең һәр берегеҙ тарихи ваҡиғала - аллеяға нигеҙ һалыуҙа ҡатнаша. Һабантуй биләмәһен төҙөкләндереүгә өлөш индергәнегеҙ өсөн рәхмәт белдерәбеҙ. Һәр ултыртылған ағас ныҡлы тамыр йәйһен һәм киләсәктә әбйәлилдәрҙең изге эштәре хаҡында дәлил булып, шаулап үҫһен!
Өмәлә ҡатнашыусыларға «Салауат» компанияһы футболкалар һәм бейсболкалар таратты. Ағас ултыртыусылар изге теләктәр менән үҫентеләрҙе ергә ултыртты. Бер нисә йылдан матур аллея барлыҡҡа килер тип өмөт итәйек.
 
Автор:Динара Сафиуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика