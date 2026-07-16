Һыу ҡорбандары арта

Башҡортостан Республикаһының Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты статистикаһы буйынса 2026 йыл башынан Башҡортостанда һыу ятҡылыҡтарында 52 кешенең ғүмере өҙөлгән, шул иҫәптән ете бала.
Ҡотҡарыусылар һәр кемгә һыуҙа хәүефһеҙлекте һаҡлау буйынса бер нисә төп ҡағиҙәне иҫтә тоторға кәңәш итә:
- һыу инеү өсөн рөхсәт ителгән урындарҙы, махсуслашҡан пляждарҙы һайлағыҙ.
- Балалар өлкәндәр күҙәтеүе аҫтында ғына һыу инергә тейеш.
- Иҫерткес эсемлектәр ҡулланғанда, үҙегеҙҙе насар тойғанда, хәлегеҙ булмағанда һыу инеүҙән тыйылығыҙ.
Ошо ябай ҡағиҙәләрҙе үтәү бәхетһеҙ осраҡтар хәүефен кәметә.