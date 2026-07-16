+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Июля , 12:48

Һыу ҡорбандары арта

Июлдең тәүге аҙнаһында республикала туғыҙ кеше батып үлгән. Фажиғәгә ике осраҡ сәбәпсе: тыйылған ерҙә һыу инеү һәм иҫерек килеш йылға буйына төшөү...  

Һыу ҡорбандары артаҺыу ҡорбандары арта
Һыу ҡорбандары арта

Башҡортостан Республикаһының Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты статистикаһы буйынса 2026 йыл башынан Башҡортостанда һыу ятҡылыҡтарында 52 кешенең ғүмере өҙөлгән, шул иҫәптән ете бала.

Ҡотҡарыусылар һәр кемгә һыуҙа хәүефһеҙлекте һаҡлау буйынса бер нисә төп ҡағиҙәне иҫтә тоторға кәңәш итә:

- һыу инеү өсөн рөхсәт ителгән урындарҙы, махсуслашҡан пляждарҙы һайлағыҙ.

- Балалар өлкәндәр күҙәтеүе аҫтында ғына һыу инергә тейеш.

- Иҫерткес эсемлектәр ҡулланғанда, үҙегеҙҙе насар тойғанда, хәлегеҙ булмағанда һыу инеүҙән тыйылығыҙ.

Ошо ябай ҡағиҙәләрҙе үтәү бәхетһеҙ осраҡтар хәүефен кәметә.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика