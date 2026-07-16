+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Июля , 06:22

Вайымһыҙлыҡ хаҡы - ғүмер...

2026 йылдың 15 июле ике ғаилә өсөн фажиғәле көн булған.

Вайымһыҙлыҡ хаҡы - ғүмер...Вайымһыҙлыҡ хаҡы - ғүмер...
Вайымһыҙлыҡ хаҡы - ғүмер...

Шишмә районы, Шиңгәккүл ауылы.
Киске сәғәт етенсе яртыла ике фатирлы кирбес йорттоң подвалында янғын башланған. Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының янғын һүндереүселәреһәм Шиңгәккүл ауыл советының ирекле янғын һүндереү командаһының тиҙ арала күргән сараларына ҡарамаҫтан, хужаны ҡотҡарып ҡала алмағандар: 68 йәшлек ир һәләк булған.
Ҡырмыҫҡалы районы, Ҡырмыҫҡалы ауылы.
Шул уҡ көндө иртәрәк ағас йорттоң аш бүлмәһен һәм коридорын ут ялмаған. 55 йәшлек ир ялҡынды үҙ аллы һүндерергә маташҡан. Һөҙөмтәлә уның тәне янған (I–III дәрәжәләге термик бешеүҙәр) һәм Өфө ҡалаһының 18-се ҡала клиник дауаханаһына оҙатылған. Янғын Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы подразделениелары һәм Ҡарламан ауыл советының ирекле янғын һүндереү командаһы көсө менән һүндерелгән.

Ике янғындың да килеп сығыу сәбәптәрен Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының тәфтишселәре асыҡлай.

Фараздарҙың береһе - вайымһыҙлыҡ...

Фото: МЧС РБ.

Вайымһыҙлыҡ хаҡы - ғүмер...
Вайымһыҙлыҡ хаҡы - ғүмер...
Вайымһыҙлыҡ хаҡы - ғүмер...
Вайымһыҙлыҡ хаҡы - ғүмер...
Вайымһыҙлыҡ хаҡы - ғүмер...
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика