"Рәхәттә" рәхәт буласаҡ!

Йыл һайын үткәрелгән был сара Рәсәй кимәлендә мунсалы ял итеү мәҙәниәтенә арналған фекер алышыу, тикшеренеү һәм күргәҙмә үткәреү өсөн майҙансыҡ тәҡдим итә. Фестиваль ҡунаҡтарын бай программа, шул иҫәптән мәҙәни, спорт һәм фитнес саралары, оҫталыҡ дәрестәре (шул иҫәптән мунса йәрминкәһе), тән практикаһы (ут массажы, цигун, йога), төркөм менән парланыу буйынса Рәсәй чемпионаты финалы көтә.
Айырыуса мунсаның инновацион технологияларына, шул иҫәптән 400 литрҙан ашыу һыуҙы ағыҙырға һәләтле ҡоролмаға иғтибар бирелә. Ул 2022 йылғы фестивалгә махсус рәүештә эшләнгән һәм Рәсәй рекордтары китабына индерелгән. Ойоштороусылар үҙҙәренең рекордтар ҡуйыу йолаһын дауам итеп, быйыл иң ҙур мунса веерын булдырырға ниәтләй.
Әгәр һеҙ ошо ҡыҙыҡлы ла, үҙенсәлекле лә, һаулыҡты нығытыусы ла байрамды үҙ күҙҙәрегеҙ менән күрергә теләһәгеҙ, 25 -26 июлдә Өфө ҡалаһының Ҡашҡаҙан паркына рәхим итегеҙ!