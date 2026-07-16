+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Июля , 10:40

Иғтибар!

Социаль селтәрҙә 7 йәшлек малай тураһында ҡурҡыныс хәбәр тарала. Уға табиптар ярҙамы кәрәк булыуы ла ихтимал. Баланың  ата-әсәһе ни эшләргә лә белмәй.

Иғтибар!Иғтибар!
Иғтибар!

Өфөлә юғалған ете йәшлек Сабит Ҡунаҡҡоловты эҙләйҙәр. Был турала «Башрегионспас» эҙләү-ҡотҡарыу отрядында хәбәр иттеләр.

Бөгөн, 16 июлдә, малай һары төҫтәге самокатта сығып киткән һәм юғалған. Билдәләре: буйы 134 см, уртаса кәүҙәле, ҡараһыу сәсле, көрән күҙле. Ул биҙәкле футболка, ҡара-йәшел шорты, һоро кеды һәм кепка кейгән булған. Юғалған малай медицина ярҙамына мохтаж.

Сабит Ҡунаҡҡоловтың ҡайҙа булыуы тураһында ниндәй ҙә булһа мәғлүмәткә эйә булған һәр кемде ошо телефондар буйынса хәбәр итеүҙәрен һорайҙар: 8(937)3-102-112 йәки 112.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика