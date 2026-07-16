+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Июля , 10:20

Әбейҙең ғүмере өҙөлдө!

Шау-шыулы ғәҙәттән тыш хәлдә зыян күргән әбейҙең яҙмышын бөтә республика күҙәтте. Ҡыҙғнысҡа күрә, табиптар ҡайғылы хәбәр еткерҙе.

Әбейҙең ғүмере өҙөлдө!Әбейҙең ғүмере өҙөлдө!
Әбейҙең ғүмере өҙөлдө!

Өфөлә Ҡашҡаҙан күлендә ике тапҡыр ҡотҡарылған 79 йәшлек пенсионер ҡатын вафат булған. Был хаҡта БР Һаулыҡ һаҡлау министрлығының матбуғат хеҙмәтендә хәбәр иттеләр.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, ҡотҡарыусылар күл буйында аңһыҙ көйө һыуға  йығылған әбейҙе тиҙ арала ярға сығара. Тәүҙә ул тын алмай. Ҡотҡарыусы-медик хәлде баһалап, йөрәк-үпкә реанимацияһын яһай. Пенсионер ҡатындың йөрәге ике тапҡыр туҡтай. Ҡотҡарыусылар, бер-береһен алыштырып, «Тиҙ ярҙам» килгәнгә тиклем  уның ғүмере өсөн көрәшә. Һөҙөмтәлә улар йөрәк тибешен тергеҙә ала.

Зыян күреүсене дауаханаға оҙатыу өсөн «Тиҙ ярҙам» бригадаһына тапшыралар. Табиптарҙың барлыҡ тырышлығына ҡарамаҫтан, пациент кисә вафат булған.

Өҫтәп әйткәндә, кисә ике ҡотҡарыусыға Өфө хакимиәтенең Рәхмәт хаты тапшырылды.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика