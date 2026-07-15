Ялған инвесторҙарҙы байытҡандар

31 йәшлек егет биржала табыш алырға ышанып, мутлашыусыларға 2,6 миллион һумдан ашыу аҡса күсергән
Өфө ҡалаһы буйынса Рәсәй Эске эштәр министрлығының 6-сы һанлы полиция бүлегенә 31 йәшлек урындағы кеше мөрәжәғәт иткән. Ир әйтеүенсә, 2026 йылдың 2 июненән 10 июленә тиклем билдәһеҙ кешеләр инвестицияларҙан табыш алыу һылтауы менән унан 2,6 миллион һумдан ашыу аҡса урлаған.
Тикшереү барышында полиция хеҙмәткәрҙәре асыҡлауынса, енәйәтселәр зыян күреүсе менән «Teams» ҡушымтаһы һәм социаль селтәр аша бәйләнешкә ингән, үҙҙәрен «EnzoriFX» сауҙа майҙансығы аналитиктары тип таныштырған. Улар ирҙе «Aifoiy Pro» ҡушымтаһын ҡуйырға күндергән, шунан һуң аҡсаны страховкалау һәм табыш алыу һылтауы менән зыян күреүсе 29 июндән 10 июлгә тиклем енәйәтселәрҙең иҫәптәренә яҡынса 1,9 миллион һум шәхси аҡсаһын һәм 700 мең һум кредит аҡсаһын күсергән.
Бынан тыш, мутлашыусылар ирҙән тағы ла 400 мең һум аҡса урларға маташҡан, уны ул танышынан бурысҡа алған булған, әммә был хәлде ғариза биреүсе үҙе туҡтатҡан. Әлегә шәхси кабинетҡа инеү бикләнмәгән, аҡса иҫәптә күренеп тора, әммә зыян күреүсе уны сығара алмай.
Стәрлетамаҡтың өс кешеһе ялған брокерҙар күрһәтмәһе буйынса кредит рәсмиләштергән
Рәсәй Эске эштәр министрлығының Стәрлетамаҡ ҡалаһы буйынса идаралығына өс урындағы кеше — 44 йәшлек һатыусы, уның 47 йәшлек граждан ире һәм 39 йәшлек ҡустыһы мөрәжәғәт иткән. 2026 йылдың 26 апреленән 13 июненә тиклем билдәһеҙ кешеләр инвестициянан килем алыу һылтауы менән уларҙан дөйөм алғанда 3,5 миллион һумдан ашыу аҡса урлаған.
Полиция хеҙмәткәрҙәре асыҡлауынса, енәйәтселәр зыян күреүселәр менән социаль селтәрҙәр һәм телефон аша бәйләнешкә ингән, үҙҙәрен инвестиция буйынса белгестәр тип таныштырған. Килем алыу һылтауы менән улар өс кешене «Геймспейс» һәм «Алтын» ҡушымталарын ҡуйырға күндергән, шунан һуң зыян күреүселәр онлайн-кредиттар рәсмиләштереп, аҡсаны мутлашыусыларҙың иҫәптәренә күсергән. Ҡатын яҡынса 2,2 миллион һум, граждан ире — 850 мең һум тирәһе, ә ҡустыһы 1,4 миллион һум тирәһе аҡсаһынан мәхрүм булған. Бынан тыш, енәйәтселәр тағы ла 1 миллион һум аҡса урларға маташҡан, әммә ғариза биреүселәр тоҙаҡтан ысҡынып өлгөргән.
Ошо факттар буйынса тәфтиш бүлексәләре тарафынан енәйәт эштәре ҡуҙғатылған.
Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығы иҫкәртә: биржала тиҙ һәм гарантиялы табыш вәғәҙә итеүселәргә ышанмағыҙ. Рискһыҙ юғары табыш вәғәҙә иткән брокерҙар, ғәҙәттә, мутлашыусылар булып сыға. Шикле инвестиция платформаларына аҡса күсермәгеҙ һәм таныш булмаған кешеләрҙең үтенесе буйынса ҡушымталар ҡуймағыҙ. Иҫегеҙҙә тотоғоҙ: шәхси кабинетығыҙға инеү мөмкинлеге асыҡ ҡалырға, ә аҡса иҫәптә күренергә мөмкин — был һеҙҙең уяулығығыҙҙы баҫыу өсөн ҡулланылған алдау ысулы. Әгәр һеҙгә инвестиция өсөн кредит алырға тәҡдим итһәләр — был мутлашыу схемаһының асыҡ билдәһе. Бөтә шикле тәҡдимдәр тураһында кисекмәҫтән 102 телефоны буйынса полицияға хәбәр итегеҙ.
Фото: ИИ.