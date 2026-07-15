+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Июля , 05:55

Көн торошо әле генә көйләнмәйәсәк

Синоптиктар яңы аныҡ фараз бирҙе.

Көн торошо әле генә көйләнмәйәсәкКөн торошо әле генә көйләнмәйәсәк
Көн торошо әле генә көйләнмәйәсәк

Башгидрометүҙәк Башҡортостанда 15 һәм 16 июлгә һауа торошон фаразланы.

Бөгөн, 15 июлдә, ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар, урыны менән көслө ямғыр яуыуы, айырым райондарҙа йәшен йәшнәүе көтөлә, көндөҙ  боҙборсаҡ яуыуы ихтимал. Ел көньяҡ-көнсығыштан, көнбайышҡа күсеүсән, уртаса, көндөҙ урыны менән көслө. Төнөн термометр бағаналары +13, +18 градус, көндөҙ +22, +27 градус күрһәтәсәк.

Иртәгә, 16 июлдә, ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуасаҡ, айырым райондарҙа йәшен йәшнәүе көтөлә, көндөҙ боҙборсаҡ яуыуы мөмкин. Ел көньяҡ-көнсығыштан, көнбайышҡа күсеүсән, уртаса, көндөҙ урыны менән көслө. Һауа температураһы 15 июлдәге кеүек буласаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика