+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Июля , 10:00

«Хәҙер барыһы ла судтан тора»

Гөлназ Асаеваның әсәһе үҙенең борсолоуҙары менән уртаҡлашҡан.

«Хәҙер барыһы ла судтан тора»«Хәҙер барыһы ла судтан тора»
«Хәҙер барыһы ла судтан тора»

Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Гөлназ Асаеваның төркөмө менән аварияға осрауы тураһында барыбыҙ ҙа беләбеҙ. Бәхеткә күрә, барыһы ла иҫән-һау, тик эш бының менән генә тамамланмай — тиҙҙән суд буласаҡ. Был хаҡта йырсының әсәһе, халыҡ артисы Лилиә Биктимерова белдерҙе:

"Февралдә ҡыҙыбыҙ Гөлназ юл фажиғәһенә эләкте. Әле енәйәт эше асылды, хәҙер августа буласаҡ судты көтәбеҙ. Икенсе яҡтың ҡәнәғәтһеҙлеге лә бар, төрлө нахаҡ һүҙҙәр ҙә ишетелә. Ғаиләбеҙ менән ныҡ борсолабыҙ. Гөлназ ғәйебен тулыһынса таный. Был ваҡыт эсендә зыян күреүселәргә ҡулдан килгәнсә ярҙам иттек", — тип яҙған ул.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика