+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Июля , 07:10

Был кәңәштәр кәрәгер

✦ Шкафтағы, аяҡ кейемендәге ауыр еҫте бөтөрөү өсөн унда 2 – 3 пакетлы сәй һалығыҙ. Ә яңы һатып алын­ған әйберҙәге “фабрика еҫе”нән ҡотолоу өсөн уны гәзиткә урағыҙ.  

Был кәңәштәр кәрәгерБыл кәңәштәр кәрәгер
Был кәңәштәр кәрәгер

 

✦ “Звездочка” бәлзәменең еҫе йорт хайуандарына оҡшамай. Уны мебелгә, шкафҡа һ.б. һөртһәң, бесәй-этегеҙ унда яҡынламаҫ.

✦ Ҡырҡылған сыр һыуытҡыста кипмәһен йәки күгәрмәһен өсөн уға бер аҙ аҡ май яғырға кәрәк.

✦ Табала тәүҙә тоҙ ҡыҙҙырһағыҙ, ризыҡ уның төбөнә йәбешмәҫ.

✦ Төймәләрегеҙ төшөп йонсотмаһын тиһәгеҙ, ептәренә төҫһөҙ тырнаҡ лагы һөртөп сығығыҙ.

✦ Мөһим шылтыратыуҙы ишетмәй ҡалыуҙан ҡурҡаһығыҙмы? Кеҫә телефонын тәрән тәрилкәгә һалығыҙ, шул саҡта уның тауышы көслөрәк яңғыраясаҡ.

✦ Картуф чипсылары тәмле, әммә зарарлы ризыҡ һанала. Ашамағыҙ уны, шулай ҙа файҙаһын күрегеҙ: утын өҫтөнә чипсы һалып ут төртһәгеҙ, усаҡ тиҙ генә тоҡанып китер.

✦ Иртәнсәк бер ҙә торғоғоҙ килмәйме? Күҙ­ҙәрҙе ауырттырғансы ныҡ итеп йомоғоҙ ҙа егермегә тиклем һанағыҙ. Ғәҙәттә, йоҡо шундуҡ оса. Тик һанаған ваҡытта кире ойоп китмәгеҙ.

* Янтарная кислота һалһағыҙ, гөлдәрегеҙ күкрәп сәскә атыр.

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика