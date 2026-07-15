Был кәңәштәр кәрәгер

✦ “Звездочка” бәлзәменең еҫе йорт хайуандарына оҡшамай. Уны мебелгә, шкафҡа һ.б. һөртһәң, бесәй-этегеҙ унда яҡынламаҫ.
✦ Ҡырҡылған сыр һыуытҡыста кипмәһен йәки күгәрмәһен өсөн уға бер аҙ аҡ май яғырға кәрәк.
✦ Табала тәүҙә тоҙ ҡыҙҙырһағыҙ, ризыҡ уның төбөнә йәбешмәҫ.
✦ Төймәләрегеҙ төшөп йонсотмаһын тиһәгеҙ, ептәренә төҫһөҙ тырнаҡ лагы һөртөп сығығыҙ.
✦ Мөһим шылтыратыуҙы ишетмәй ҡалыуҙан ҡурҡаһығыҙмы? Кеҫә телефонын тәрән тәрилкәгә һалығыҙ, шул саҡта уның тауышы көслөрәк яңғыраясаҡ.
✦ Картуф чипсылары тәмле, әммә зарарлы ризыҡ һанала. Ашамағыҙ уны, шулай ҙа файҙаһын күрегеҙ: утын өҫтөнә чипсы һалып ут төртһәгеҙ, усаҡ тиҙ генә тоҡанып китер.
✦ Иртәнсәк бер ҙә торғоғоҙ килмәйме? Күҙҙәрҙе ауырттырғансы ныҡ итеп йомоғоҙ ҙа егермегә тиклем һанағыҙ. Ғәҙәттә, йоҡо шундуҡ оса. Тик һанаған ваҡытта кире ойоп китмәгеҙ.
* Янтарная кислота һалһағыҙ, гөлдәрегеҙ күкрәп сәскә атыр.