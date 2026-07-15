+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Июля , 12:10

Башҡортостанда һыу баҫыу ихтималлығы хаҡында киҫәтәләр

Башҡортостан буйынса Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итеүенсә, 16–20 июлдә төбәктә урыны менән һыуҙың туғайҙарға сығыуы һәм түбән урындарҙы һыу баҫыуы көтөлә.

Башҡортостанда һыу баҫыу ихтималлығы хаҡында киҫәтәләрБашҡортостанда һыу баҫыу ихтималлығы хаҡында киҫәтәләр
Башҡортостанда һыу баҫыу ихтималлығы хаҡында киҫәтәләр

— Әгәр һыу баҫыу ҡурҡынысы янаған биләмәлә йәшәһәгеҙ, ҡиммәтле әйберҙәрҙе, документтарҙы һәм аҙыҡ-түлек запастарын өҫкө ҡатҡа йәки бейегерәк урынға күсереп ҡуйығыҙ. Тышта йөрөгәндә һелкенеп торған ҡоймаларҙы, ағастарҙы урап үтегеҙ, өҙөлгән электр сымдарына яҡын килмәгеҙ. Һаҡ булығыҙ! — тип киҫәтә ведомство белгестәре.

Иртәгә республикала ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар яуыуы көтөлә. Айырым райондарҙа йәшен йәшнәйәсәк, көндөҙ боҙ-борсаҡ яуыуы ихтимал. Көньяҡ райондарҙа иһә яуым-төшөмһөҙ буласаҡ. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан төндә талғын, көндөҙ урыны менән көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә +11...+16°, көндөҙ +22...+27° градус тәшкил итәсәк.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика