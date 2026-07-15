+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Июля , 14:25

Авто - ломбардҡа, аҡса - муттарға

Телефон мутлашыусыларының сираттағы ҡорбаны - Өфөнән 63 йәшлек ҡатын. Уны енәйәтселәр автомобилен һатып, аҡсаһын уларға ебәрергә күндергән.

Авто - ломбардҡа, аҡса - муттарғаАвто - ломбардҡа, аҡса - муттарға
Авто - ломбардҡа, аҡса - муттарға

Тәүҙә ҡатын менән «Пенсия фонды хеҙмәткәре» бәйләнешкә ингән һәм пенсияны ҡайтанан иҫәпләү һылтауы менән смс-тан кодты һорап алған.  
Һуңынан уға "Ростехнадзор вәкиле» шылтыратып, "Дәүләт хеҙмәттәре" аккаунтына билдәһеҙ кешеләрҙең инеүе тураһында хәбәр итә.
Мутлашыусылар ҡатынды енәйәтселәрҙең уның машинаһын залогҡа биреп, кредит алырға тырышыуына һәм мөлкәтте ҡотҡарыуҙың берҙән—бер юлы - ашығыс рәүештә автомобилде һатыу, тип ышандыра.

Инструкцияларға ярашлы, пенсионер ҡатын машинаны автоломбардҡа 1,5 миллион һумға тапшырған. Аҡсаны ул банкомат аша «хәүефһеҙ иҫәпкә» күсерә башлай.

Һаҡсы үҙен сәйер тотҡан ҡатынға иғтибар итеп, полиция саҡыра.

Ҡыҙғанысҡа, ҡатын мутлашыусыларға сумманың күп өлөшөн күсереп өлгөргән була, ни бары 160 мең һум аҡсаһын ғына һаҡлап ҡала.

Фото: ИИ.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика