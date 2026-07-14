+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Июля , 05:00

Заманса технологиялар менән эш әүҙем бара

Башҡорт дәүләт аграр университеты "Приоритет - 2030" программаһы буйынса үҫемлекселек һәм малсылыҡта яңы быуын селекцияһын үҫтереүгә заманса комплекстар булдыра.

Заманса технологиялар менән эш әүҙем бараЗаманса технологиялар менән эш әүҙем бара
Заманса технологиялар менән эш әүҙем бара
БДАУ-ҙың йәш белгестәре Һанлы фенотиплаштырыу үҙәгендәге базаһында программа-аппарат комплекстары буйынса эшләй. Төп бурыс - ауыл хужалығында иң заманса технологияларҙы ҡулланып, селекция процесын күтәреү. Тәүге һөҙөмтәләр бар. 
Үҫемлекселектә фенотиплаштырыу буйынса, мәҫәлән, борсаҡты ентекле тикшерәләр. 128 мең һүрәте йыйылған, туғыҙ билдә буйынса 2000 үҫемлек тикшерелгән, 93 процент тап килеүлек менән нейроселтәр моделе алынған. Ҡыҫҡаһы, эш әүҙемләшә.
 
Тикшеренеү эштәре «Йәштәр һәм балалар» милли проектына ярашлы бара.
 
 
Заманса технологиялар менән эш әүҙем бара
Заманса технологиялар менән эш әүҙем бара
Заманса технологиялар менән эш әүҙем бара
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика